Japán hóördög, ami nem egy képregény főgonosza - VIDEÓ

Porördögökről többet lehet hallani, és ahogy már korábban beszámoltunk arról, akár a Marson is kialakulhat. Hazánkban sem ritka nyaranta, és ugyanez a jelenség havas felszín felett is előfordul téli körülmények között. Japánban vasárnap reggel vették videóra a ritka látványosságot.

WOW!!! Great capture of a #Snowdevil in Tsugaike japan this morning 17th February! Video via @shinzaus_snow #severeweather #Tornado #extremeweather pic.twitter.com/clbFZFehLj

