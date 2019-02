Különleges égi jelenség kápráztatta el a minnesotai lakosokat

A melléknap a halojelenségek körébe tartozik. Az ide tartozó látványosságok közös tulajdonsága, hogy kialakulásukhoz a 8–12 kilométer magasságban – a felső troposzférában – képződő fátyol- és pehelyfelhőkben lévő jégkristályok és a napsugarak együttesére van szükség. A jégkristályok alakjától és elrendeződésétől függ, hogy melyik égi tünemény alakul ki. Ha a Nap egyik vagy mindkét oldalán „álnapot” látunk – esetenként szivárványszínekben pompázva, akkor beszélhetünk melléknapról. A Minnesota állambeli Sherburnben ilyen látványt nyújtott a csütörtök esti naplementében:

SPECTACULAR! Sundogs seen at sunset tonight from Sherburn, Minnesota. Photo courtesy of Lona Larson. #MNwx pic.twitter.com/l4noto7XPm

— Mark Tarello (@mark_tarello) February 15, 2019