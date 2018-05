Vörös lidérceket észleltek hazánk felett

Ritka magaslégköri jelenséget rögzítettek a hétvégén a tomboló zivatarok felett. Most hosszú idő után sikerült meteoros videokamerának két lidérccsoportot is rögzítenie.

A vörös lidércek a rövid életű felvillanások közé tartozó fényjelenség. Legelőször 1989-ben az Egyesült Államokban jegyeztek fel ilyen magaslégköri jelenséget hivatalosan. A medúzára emlékeztető, vörös színű, gyenge fényű, szálas alakzatok a zivatarfelhők felett jelennek meg a nagyobb villámkisüléseket követően. 20-30 kilométeres magasságból kiindulva akár 90 kilométer magasra is felérhetnek. Általában csak pár ezredmásodpercig láthatók, ezért is fedezték fel őket viszonylag későn.

Ahhoz, hogy vörös lidércek jöjjenek létre, szükség van arra, hogy a nagyobb villámkisülések után a zivatarfelhő felett rövid ideig elektromos tér alakuljon ki, amelynek az erőssége kisebb légsűrűség mellett helyileg meghaladhatja a légköri kisülés létrejöttéhez szükséges kritikus értéket.

Az elmúlt hétvége során több hullámban is zivatargócok mozogtak Magyarország déli-délnyugati határától nem messze, amelyeket néhol heves villámtevékenység is kísért. Mivel Budapest felett tiszta volt az ég, ezért sikerülhetett a Soroksári Husor-2-es meteoros videokamerának két lidérccsoport felragyogását is megörökítenie.

A vörös lidérceknek – amelyek nevüket a népi hiedelem után kapták – „testvéreik” is vannak: ezek a kék nyalábok és a gyűrűlidércek. A kék nyalábok abban különböznek a vörös lidérctől, hogy közvetlenül a viharfelhő tetejéről indulnak ki, és gyakran keskeny tölcsért formáznak, általában 20–40 kilométeres magasságban. Többnyire fényesebbek, mint a vörös lidércek és kék színűek. Először 1989 októberében észlelték ezt a jelenséget egy űrsiklóból, ami Ausztrália felett haladt el.

A gyűrűlidércek általában közel 400 kilométer átmérőjű elmosódott, lapos formájú légköri fényjelenségek, amelyek ugyancsak nagyon rövid ideig tartanak. Az ionoszférában fordulnak elő megközelítőleg 100 kilométeres magasságban. A színük nem teljesen egyértelmű, általában vöröses színárnyalattal jellemzik őket. Az első gyűrűlidércet szintén egy űrsikló expedíciója során sikerült rögzíteni 1990-ben Francia Guyana felett.