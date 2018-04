Műanyagevő baktériumot fejlesztettek ki brit-amerikai kutatók

Forradalmasíthatja a hulladékok újrahasznosítását és a környezetvédelmet az a felfedezés, hogy léteznek műanyagevő, PET-faló baktériumok. Állítólag olyan enzimet állítanak elő ezek a baktériumok, amelyek könnyedén „megemésztik” a PET-palackokat. Az eddigi tudás szerint több száz év kellett volna az eldobott palackok lebomlásához, de állítólag ezek az enzimek néhány nap alatt megeszik – hangzott el az M1 Híradójában.

Speciális hajókkal gyűjtik a hulladékot a csendes-óceáni szemétszigeten. A Kalifornia és Hawaii között elterülő óceáni hulladéktelepet az 1970-es években fedezték fel. A legújabb kutatási eredmények azonban még a tudósokat is sokkolták. Mint kiderült, a szemétsziget a véltnél legalább 16-szor nagyobb, ráadásul a mintegy 17 Magyarországnyi, vagyis 1,6 millió négyzetkilométeres úszó hulladéktelepen közel 2 ezer milliárd műanyagdarab sodródik.

A Földön évente 100 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, ami biológiailag nem bomlik le. A kutatók szerint 2050-re az óceáni szemét mennyisége meghaladhatja a halakét.

Régóta próbálnak megoldást találni a tudósok

A tudósok már régóta próbálnak megoldást találni bolygónk egyik legnagyobb problémájára, vagyis a műanyag-hulladék megsemmisítésére.

Egy évvel ezelőtt egy véletlen folytán műanyagevő hernyót fedeztek fel a kutatók Spanyolországban. Egy hobbiméhész tudós hernyókat talált a kaptárban és berakta őket egy műanyagzacskóba, de azok nem sokkal később kilyuggatták a zacskót és kimásztak belőle. Kiderült, hogy a viaszmoly lárvájában található enzim képes lebontani a műanyagot.

2016-ban a Japán kutatók pedig Szakai város PET-palack feldolgozó üzemében megtalálták azt a baktériumot, amely enzimjei segítségével akár hat héten belül képes vízre és szén-dioxidra bontani a műanyagot.



Váratlan eredmények a kísérletek során

Egy brit-amerikai kutatócsoport ennek nyomán megvizsgálta, hogyan fejlődött ki a műanyag-faló enzim. Ehhez megalkották az anyag 3D-s modelljét, mégpedig úgy, hogy fehérjét adtak az enzim felszínéhez és a napnál több milliárdszor erősebb röngtensugárral világították át. Ennek alapján megértették a Petfaló-enzim működését, majd aminosavval növelték a hatását. A kísérlet váratlan eredményt hozott.

A felfedezés nagy áttörést jelent a műanyagok megsemmisítésében, amelyet az ötvenes évek óta használnak csomagolóanyagként az élelmiszeriparban. De az élet más területein is hasznosítják, a ruházatunkban vagy a szőnyegben is van poliészter, sőt még orvosi eszközök is készülnek műanyagból.

A tudósok most azon dolgoznak, hogy ipari méretekben állítsanak elő a műanyagok lebontására képes baktériumokat.