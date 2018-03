Attila Dabis va contesta în justiţie decizia de interdicţie de a intra în România

Attila Dabis bănuieşte că interdicţia impusă asupra sa în privinţa intrării pe teritoriul României se datorează unor motive politice, astfel el a comunicat că se va adresa justiţiei române.

Într-un comunicat semnat de însărcinatul cu afaceri externe al Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), remis luni agenţiei ungare de presă MTI, Attila Dabis a descris detaliat circumstanţele în care, pe data de 9 martie, autorităţile române au împiedicat intrarea sa în România. El a relatat că a cerut în repetate rânduri funcţionarilor care au acţionat la faţa locului să îl informeze despre decizia pe baza căreia acţionează. Poliţiştii de frontieră au refuzat să-l informeze în detaliu, comunicându-i doar că instrucţiunile au venit de la Bucureşti, de la nivel înalt.

Attila Dabis a afirmat că are motive să presupună că decizia se bazează pe motive politice, fiind reacţia la eforturile pe care le depune în numele comunităţii secuieşti în domeniul protecţiei internaţionale a drepturilor minorităţilor şi în lupta pentru exercitarea efectivă a acestora. El a opinat că interdicţia de a intra în România se încadrează în şirul sancţiunilor prin care autorităţile române – în pofida garanţiilor constituţionale – încearcă să împiedice organizarea manifestării ce are loc în fiecare an la Târgu Mureş de Ziua Libertăţii Secuilor.

El a declarat că interdicţia de a călători în România încalcă, atât legislaţia română, cât şi Directiva UE cu privire la libera circulaţie a cetăţenilor. În opinia sa chiar şi drepturile sale fundamentale la exprimare liberă şi la liberă asociere au fost lezate prin faptul că nu a putut participa la manifestarea desfăşurată la Târgu Mureş.

În procesul verbal ce i-a fost înmânat, Poliţia de Frontieră a comunicat că el a fost declarat indezirabil în România pe baza Ordonanţei de urgenţă nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Ordonanţa stipulează că pot fi declaraţi persoane indezirabile cetăţenii străini care desfăşoară, au desfăşurat sau despre care există suspiciuni fondate că au intenţia de a desfăşura activităţi ce periclitează siguranţa naţională sau ordinea publică. Conform actului normativ, Curtea de Apel Bucureşti are atribuţiunea de a declara indezirabilă o persoană, la cererea organelor abilitate, însă procedura presupune şi citarea acesteia.

Actul normativ prevede posibilitatea declarării unei persoane ca indezirabilă pentru o perioadă între 1şi 10 ani, perioada putând fi prelungită. Ordonanţa stipulează că persoanelor declarate indezirabile pe motive de siguranţă naţională nu li se va comunica în nicio circumstanţă motivul interdicţiei. Cu toate acestea, persoana declarată indezirabilă poate ataca cu recurs hotărârea în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.

Pe portalul instanţelor de judecată, care ţine evidenţa tuturor proceselor din România, nu se regăseşte nicio cauză în care să fie implicată vreo persoană numită Attila Dabis.