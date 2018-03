Gimnastul român Marian Drăgulescu se antrenează în Ungaria

Gimnastul român Marian Drăgulescu, medialiat olimpic cu argint şi bronz, multiplu campion mondial şi european se află în cantonament în Ungaria.

Conform federaţiei maghiare de specialitate, sportivul de 37 de ani va petrece perioada dintre 4 februarie şi 4 aprilie în Ungaria şi se va antrena la Budapesta şi la Győr.

“Totul este perfect, cantonamentul şi condiţiile sunt superbe, sala de gimnastică este dotată excelent, am la dispoziţie tot necesarul. Mă înţeleg bine şi cu gimnaştii maghiari, s-au format deja chiar şi prietenii”, a declarat Drăgulescu.

În prima parte a perioadei de pregătire sportivul a întâmpinat probleme medicale, deorece de la concursul de Cupă Mondială de anul trecut de la Paris Drăgulescu are o mică problemă la glezna stângă. “Din păcate piciorul meu nu s-a vindecat tocmai cum mi-am dorit şi după ce am sosit în februarie în Ungaria, timp de două săptămâni nu am putut să fac prea multe, dar situaţia se ameliorează treptat”, a explicat sportivul.

Drăgulescu se antrenează momentan doar la probele de sol şi sărituri. El ar dori să-şi perfecţioneze exerciţiile şi experimentează multe elemente şi combinaţii. El se pregăteşte pentru Campionatul European de la Glagow din august şi pentru Campionatul Mondial de la Doha, dar conform spuselor sale, doreşte să participe şi la Jocurile Olimpice de la Tokio din anul 2020.