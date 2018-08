Minden rekordot megdönthet az idei Sziget

A szerdán kezdődő Sziget fesztiválra a várakozások szerint az utóbbi évek talán legerősebb zenei programja várja a látogatókat az Óbudai szigetre. Idén minden rekord megdőlhet, akár félmillióan szórakozhatnak majd a következő egy hétben.

Huszonhat év alatt nagy utat tett meg a fesztivál, amely még Diáksziget néven indult 1993-ban, 43 ezer látogatóval, amely azóta jegyzett és elismert szereplője lett a nemzetközi fesztiválpiacnak és Európa egyik legnagyobb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát.

Diáksziget ’95 elnevezéssel rendezvénysorozatot tartottak az Óbudai Hajógyári szigeten 1995. augusztus 17-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ha csak a költségvetés bővülését nézzük, akkor is döbbenetes a növekedés mértéke. Amíg 26 éve még 43 millió volt, az a 2018-as évben 8,6 milliárd forintra növekedett.

A fesztivál az elmúlt negyedszázad alatt Budapest védjegyévé vált és turisztikailag is meghatározó esemény lett, reklámértékét megbecsülni is nehéz. A fesztivál működésének elején „zajszennyezés” miatt konfliktusok a szervezők és a lakosok között.

Kell egy hét együttlét

A fesztivál ötletgazdái – Gerendai Károly Müller Péter Sziámi és Szekfű Balázs – olyan nemzetközi ifjúsági kulturális találkozóban gondolkodtak, amely mérsékelt áron lehetőség nyílt kulturális szabadidős programokra és a kapcsolatteremtésre.

A szlogen: „Kell egy hét együttlét”. Az első Sziget fesztivál költségvetése 26 millió forint volt, két színpadon kétszáz koncerttel, nyolcvan filmmel és negyven színházi produkcióval indult, és több mint 43 ezer látogatót vonzott. Emellett filmvetítéseket, sportprogramokat és más szórakoztató rendezvényeket is tartottak.

Közel 60 ezren vettek részt 2001 augusztus 2-án a Pepsi Sziget rendezvényein. A képen a német Rainer Limpinsel, a Mambo Kurt frontembere (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A második Diákszigetre a woodstock-i fesztivál 25 éves évfordulója volt az apropó, amelyen az az akkori fesztivál több fellépője (Jethro Tull, Ten Years After, Jefferson Starship, a Birds, a Blood Sweat and Tears és Eric Burdon ) is fellépett.

Ez meg is látszott a költségvetésen is, amely az előző évinek a háromszorosa volt, de hasonló növekedést mutatott a látogatók száma, 143 ezerre nőtt. Az Eurowoodstockról beszámolt a nemzetközi sajtó és a hazánkban akkor még újdonságnak ható, a zenepiac meghatározó televíziós csatornája az MTV.

A fesztivál 1996-tól 2001-ig Pepsi Sziget néven működött, amiért sokan bíráltak a szervezőket, „ hogy kiárusítják” a kulturális fesztivált és a zenei programkínálat megváltozása sem tetszett mindenkinek.

Amíg korábban zömmel az alternatív és a rockzene voltak a meghatározóak a fellépő együttesek és előadók nyújtotta kínálatban, addigra a 2000-es években a fesztivál összművészetivé vált, több neves külföldi előadót is meghívtak.

Nem mindenkinek tetszik

Nem mindenkinek tetszettek a fesztivállal záró kellemetlenségek, a közlekedési korlátozások, a nagy tömeg, de a legtöbb panasz a hangos zenére volt. Először 1997-ben alakult ki komolyabb vita a szervezők és az akkori III. kerületi polgármester, Tarlós István között, aki többször is a fesztivál bezárását helyezte kilátásba a zajszennyezés miatt.

Az éjszakai koncerthelyszínek hangszigetelt sátrakba költöztek, a nagykoncertek 11 órakor véget érnek és minden évben a fesztivál előtt hangpróbákat tartanak és a fesztivál ideje alatt folyamatosan mérik a hangszintet. Egy megállapodás kötbér fizetését írja elő a Sziget számára, amennyiben este 11 és 6 óra között a megengedett 55db-es zajszintet túllépik.

A megadott határértéken belüli zajszintet állapított meg az óbudai polgármester, aki a Pepsi Sziget Fesztivál rendezőivel együtt egy szakember társaságában 2001. július 31-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A fesztivál 1996-tól 2001-ig Pepsi Sziget néven, 2002 óta Sziget Fesztivál néven működik. A rendezvényre nem csupán magyar, hanem külföldi fellépőket is hívtak.1997-ben a látogatók száma elérte a 260 ezret, a programok száma pedig 28 helyszínen csaknem nyolcszáz volt.

Az egyre népesebb külföldi közönséget angol és német nyelvű köszöntő fogadta a műsorfüzetben. Ezen a fesztiválon különösen erős volt a zenei felhozatal: többek között David Bowie, Faith No More, Motörhead, Rollins Band, Toy Dolls, The Cardigan is fellépett.

2002-ben, a tízedik fesztiválon haladta meg először az éves költségvetés az egymilliárd forintot, ekkor az óbudai Hajógyári-szigeten 600 zenekar és Dj lépett fel. A fesztivál a térség legnagyobb multikulturális rendezvényévé fejlődött.

Elindult a Sziget márka

A 2002-es az év több szempontból is változást hozott, azóta Sziget Fesztivál néven működött tovább az egyhetes zenek rendezvénysorozat. A rendező Sziget Produkciós Iroda kezelésébe egy egész portfolió tartozott, jól körbehatárolt célközönséggel, amellyel lefedték a fesztiválpiacot.

A belga Dimitri Vegas – Like Mike DJ-páros koncertje a 25. Sziget Fesztivál ötödik napján, 2017. augusztus 15-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A soproni VOLT, a Zamárdiban a Sound és által felvásárolt más fesztiválokban nyilvánult meg. A produkciós iroda rendezte, a rövid ideig működő Félsziget fesztivált Marosvásárhelyen.

2017-ben az amerikai Providence Equity Partners megvette a Sziget Kft. 70 százalékát. A vételárat nem közölték, de az alapító Gerendai Károly nyilatkozat szerint az összeg a sajtóban becsült 8,5 milliárd forintos összegnél magasabb. Az üzletember egy háttérbeszélgetésen azt nmondta, hogy azért döntöttek az eladás mellet mivel a hazai fesztiválokon elérték a korlátaikat, ezért külföldi helyszíneket keresnek a terjeszkedésre, illetve belföldi üzletekben is gondolkodnak és erre a nemzetközi befektető bevonása ad lehetőséget.

Több rangos díjat is szerzett a Sziget

2011-ben Európa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a Sziget lett az első a Yourope (európai fesztiválszövetség) és a Virtual Festivals Europe által szervezett szavazáson a „nagyfesztiválok” versenyébe.



Az első tízezer szigetlakó

2005-ben rendeztek először koncertet a fesztivál hivatalos kezdése előtti napon, (nulladik nap, amely pár évvel később -1 nappal bővült), amikor az Illés együttes tartott búcsúkoncertet. Sok zenerajongó számára marad emlékezetes a Kispál és a Borz 2010 búcsúkoncertje, vagy az egy évvel korábban a Tankcsapda 20 éves jubilieumi koncertje.

Nem olcsó mulatság

Egy napi jegy 1993-ban 300, 2000-ben kereken 2000, 2010-ben 12 000, idén pedig 23,900 forintba került az egynapos belépő.

A Sziget fesztiválon az árak központilag rögzítettek, vagyis mindenütt ugyanannyiért ihatunk egy korsó, amelyet 1995-ben 160 forintért mérték ez 2000-ben 190 forintra, tíz évvel később pedig már 500 forintra drágult. Idén 790 forintért vehetünk és ahogy már évek óta szokás nem készpénzzel,hanem Karszalaggal, vagy a helyszínen kiváltott fesztiválkártyával lehet fizetni. Aki pedig nem akar sorba állni, mobilapplikáción keresztül is tud pénzt tölteni a karszalagba beépített chipre. A jegyek rohamosan fogynak, így a szervezők idén rekord látogatottságra számítanak.