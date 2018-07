Csipkerózsika nővé válik – a Városmajori Szabadtéri Színpadon

A Coincidance Társulat legújabb előadása az Aurora egy olyan Csipkerózsika történet, amely Gyulai Júlia koreográfiájával a nővé válás univerzális történetét meséli el egy korántsem mindennapi és nagyon izgalmas táncelőadás formájában. A mese világát és szimbólumait kiaknázó előadás Csajkovszkij örökzöld klasszikus zenéjére készült, bemutatója július 28-án lesz a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

A Coincidance Táncszínház társulatot Gyulai Júlia nagyon fiatalon, mindössze 18 évesen alapította harmadmagával és az ír sztepp bűvöletében készült kis fellépésektől az azóta jócskán átalakult társulat mára eljutott az egész estés nagyszínpadi táncelőadásokig.

A Városmajori Szabadtéri Színpadon például tavaly, a legendás sportriporter Gyulai István – Juli édesapja – emlékére készített Fairplay című előadással debütáltak. Egy ilyen produkció mögött persze rengeteg munka, tanulás, próba és tervezgetés és nagyon hosszú út áll.

Júli 13 évesen fedezte fel magának az ír sztepptáncot, rögtön bele is szeretett, és képezni kezdte magát, gimnazista korától balettozni is tanult. Ezután jött a tervezgetés és a vágy egy saját csapat és saját előadások létrehozása iránt.

Az érettségi után egy évet a Táncművészeti Főiskolán, kettőt a Színművészeti Egyetemen tanult, végül a Táncművészeti Főiskola modern tánc szakán szerzett képesítést. Hat éven át az útjukat kereső amatőr társulatént működtek, de két éve találtak egy szponzort, ami lendületet adott a profi csapatépítéshez. Sok és koncentrált munkával arra törekednek, hogy végig járhassák azt az utat, amely meghozza a várt és kívánatos minőségi ugrást a professzionális működés felé.

A szponzoráltság ideális állapota sajnos azóta megszűnt, de a Coincidance jelenleg 17 táncossal önfenntartóan működik. Produkcióikat továbbra is szeretnék a jóféle ír szteppshow, a kortárs és a klasszikus balett között tartani, de egyáltalán nem könnyű olyan képzett balett táncosokat találni, akik a szteppelésben is otthonosak.

Olyan vonzó előadásokat szeretnének létrehozni, amelyek a legszélesebb közönséget is be tudják hozni egy populáris, de színvonalas, vérpezsdítő meglepetéseket, tartogató táncelőadásra. De a vágyak között szerepel, hogy ezek mellett mindig legyen olyan előadás is, ami a szórakoztatáson túlmutat.

Legújabb produkciójuk, az Aurora egy mindenki által ismert mese, egy nagyszabású klasszikus zenemű és a kortárs tánc egyedi kombinációja, amely a Csipkerózsika motívumaiból építkezik, középpontjában a nővé válás folyamatával. Az alkotók arra törekedtek, hogy a többrétegű, látványos és magával ragadó előadást minden korosztály, még egy tízéves gyerek is megértse és élvezze.

A korábbi történetmesélős táncszínház helyett ebben a produkcióban a Coincidance egy komfortzónán túli, meghökkentőbb, váratlanabb látványvilág megteremtésére törekszik, és ebbe a produkcióba már olyan vendégtáncosokat is bevonnak, mint Szarvas Krisztina és Schell Martin.

Az előadásban egy kicsit felfedezhető lesz a koreográfus Gyulai Júlia egyik inspirációja, a klasszikus zene találkozása egyfajta „kortárs horrorral”, ami újféle érdekességeket csempész az előadásba és izgalmasan értelmezi újra a klasszikus mese gazdag szimbólumrendszerét.