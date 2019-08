Lemezjátszó Classic programsorozat indul

Új sorozatot indítanak a Lemezjátszó szervezői. Augusztus végétől havi rendszerességgel a magyar könnyűzene történetét formáló és alakító könnyűzenei albumokat hallgathatja meg a közönség. A lemezekről a dalok szerzői mesélnek. A Lemezjátszó Classic vendége lesz többek közt Szörényi Levente, Frenreisz Károly és Zorán is.

A Lemezjátszó programsorozat 2017 tavaszán indult azzal a céllal, hogy a könnyűzene meghatározó formátuma, az album még inkább visszanyerje népszerűségét – idézték fel a szervezők az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben. A közleményből az is kerül, hogy fontos volt számukra az is, hogy a lemezek kulturális értékét szórakoztató formában, egy nyilvános beszélgetés keretében, a szakma elismert képviselőivel mutassák meg. A bő két év leforgása alatt a sorozat vendége volt többek közt Harcsa Veronika, Beck Zoltán, Prieger Zsolt, Kiss Tibi és Lovasi András is.

A Lemezjátszó szervezői ezúttal új tematika alapján indítanak programsorozatot. A Lemezjátszó Classic azon hazai albumok és előadók előtt tiszteleg, amelyek és akik említés szintjén talán még szóba kerülnek, de fontos szerepükhöz képest túl kevés szó esik róluk. A következő nyolc alkalommal korszakos magyar albumokat lehet végighallgatni, miközben szerzőikkel és/vagy előadóikkal beszélgetnek róla.

Az első est augusztus 31-én, szombaton lesz Szentendrén, az Új Műhely Galériában, ahol a közönség a Solaris Marsbéli krónikák című lemezét hallgathatja meg, és Erdész Róbert, az együttes alapítója, billentyűse mesél a dalokról.

Ezt követően a Lemezjátszó Classic programsorozat visszaköltözik állandó helyszínére, a fővárosi B32 Galéria és Kultúrtérbe. Itt szeptember 5-én Frenreisz Károly, október 3-án Szörényi Levente, november 28-án Zorán lesz a vendég. A közönség sorrendben a Skorpió A rohanás, az Illés Illések és pofonok és a Metro Metro című albumát hallgathatja végig. A 2020-as estek programját később hozzák nyilvánosságra.

A Lemezjátszó Classic együttműködő partnere az Audio-Technica és a Fülesbagoly Alapítvány. A rendezvénysorozat a Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogram segítségével jött létre.