Nagyszabású koncertet adott Plácido Domingo és fia Szegeden

Nagyszabású koncertet adott és először lépett színpadra együtt Plácido Domingo spanyol sztártenor és fia, ifjabb Plácido Domingo Szegeden. A világhírű spanyol operaénekes fellépésével nyitották meg a Szent Gellért Fórumot, amely kulturális, szabadidős és sportközpont is egyben. Az új komplexumba most először léphetett be a nagyközönség, Több mint ötezren hallgatták a különleges koncertet – közölte az M1 Híradója.