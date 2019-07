Montenegróban lép fel az Óbudai Danubia Zenekar

Zenehíd elnevezésű műsorával, Liszt, Bartók, Erkel, Kodály és Nina Perovic műveivel a montenegrói KotorArt művészeti fesztivál vendége lesz az Óbudai Danubia Zenekar vasárnap Hámori Máté művészeti vezető vezényletével.

Az Óbudai Danubia Zenekar Liszt Les preludes, Bartók Magyar képek, Erkel Hunyadi László – nyitány és Kodály Galántai táncok című műve mellett Nina Perović montenegrói zeneszerző Gusle (Hegedű) című darabját mutatja be a kotori Szent Tryphon székesegyház előtt a fesztiválon belül szervezett Don Branko Zenei Napokon – közölte a zenekar az MTI-vel.

A magyar kulturális évad Montenegróban is a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében valósul meg, amelynek részeként szombattól szeptemberig számos hazai előadó mutatkozik be Kotorban a Magyar Kulturális Heteken, ahol operett előadás, könnyűzenei és jazzkoncertek, filmvetítések is várják a közönséget.

A KotorArt nemzetközi művészeti fesztivál az ország és a régió egyik legnagyobb és legjelentősebb fesztiválja, amely minden nyáron mintegy 200 programot kínál, 2002-es alapításakor a zene kapta a főszerepet a rendezvényen, 2009 óta azonban számos művészeti ággal egészült ki a programkínálat.

A program a Külgazdasági és Külügyminisztérium és Magyarország Podgoricai Nagykövetsége támogatásával, a Montenegrói Magyar Kulturális Hetek 2019 programsorozat keretében valósul meg.