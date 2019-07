Kedden kezdődik az EFOTT, amelyen idén több mint kétszáz fellépő várja a közönséget a Velencei-tó partján.

A szervezők a fesztivál történetének egyik legerősebb headliner listáját ígérik az EFOTT 13 zenei helyszínére. Fellép az albán-brit Rita Ora, az olasz Gianluca Vacchi és a német Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát pedig az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti.

A magyarok közül színpadra áll a Tankcsapda, a Halott Pénz, a Wellhello, Majka, a Kowalsky meg a Vega, a Brains, a Follow The Flow, az USNK, a Punnany Massif, Szabó Balázs Bandája, az Anna & the Barbies, az Irie Maffia, a Péterfy Bori & The Love Band, a Bëlga, ByeAlex és a Slepp, valamint a Necc Party is, míg Caramel először ad koncertet a fesztiválon.

A keddi nyitónapon a hetijegyeseket zászlóparádé és utcakarnevál köszönti: ekkor zenészek járják körbe a területet, a fesztiválozókat egy óriási tábortűzhöz trombitálva. Ott a Follow The Flow énekese, Szakács Gergő várja őket baráti hangulatú, egy szál gitáros akusztik koncerttel.

A szerdai program része lesz többek között egy giccsparty is, de a különleges zenei ötletek egészen az utolsó napig fellelhetők lesznek az idei EFOTT-on – ígéri a szervezők közleménye.

Az EFOTT lesz idén a WWF Nagy Ugrás elnevezésű kampányának központi magyarországi helyszíne is: július 14-én 15 órakor közös vízbe ugrással hívják fel a résztvevők a figyelmet éltető vizeinkre.