Elstartolt az idei Balaton Sound

A Zamárdiban zajló fesztiválon öt nap alatt csaknem száz világsztár fordul majd meg. A szervezők idén legalább 170 ezer emberre számítanak. A környéken telt ház van, nemcsak Zamárdiban, de a környező településeken is alig lehet szállást találni – közölte az M1 Híradója.

Szerdán délelőtt még javában dolgoztak a fesztivál helyszínén, dekoráltak, és egymás után nyitottak ki a vendéglátóhelyek is. És folyamatosan érkeznek a fesztiválozók.

Az öt nap alatt több mint száz világsztár lép majd fel hét különböző színpadon. A fesztivál szervezői több mint 170 ezer látogatóra számítanak. Már most egy szabad szobát sem lehet találni Zamárdiban, de nemcsak ott, hanem a környező településeken sem.



A Balaton Soundon idén is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. Csaknem száz önkéntes figyel majd a fesztiválozók biztonságára. Emellett a Safety First programban különböző előadásokat is hallhatnak a bulizók a szakértőktől. A Balaton Soundra vasárnapig várják a látogatókat.

A fesztivált a világ egyik legismertebb holland lemezlovasa, DJ Tiesto nyitja meg, aki legutóbb két évvel ezelőtt járt Magyarországon.