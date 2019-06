Woodstock 50. évfordulója előtt tiszteleg a paksi Gastroblues fesztivál

A woodstocki fesztivál 50. évfordulója előtt tisztelegnek a hétfőn kezdődő paksi Gastroblues fesztivál fellépői – közölte Gárdai Ádám, a rendezvény szervezője pénteken az M1-en.

Ismertetése szerint a paksi eseményen fellép a woodstocki fesztivál két legendás, brit szereplője, a Ten Years After (TYA) és Miller Anderson. A később a Spencer Davis Grouppal és a Chicken Shackkel is ismertté vált skót gitáros a Keef Hartley Banddel játszott az 1969-es fesztiválon.

A paksi kínálatban szereplő többi zenekar is beépíti programjába az 1969-ben mintegy 600 ezer embert megmozgató amerikai fesztiválon fellépők zenéjét – emelte ki Gárdai Ádám, aki kitért arra is, hogy az eseményhez főzőversenyek és borbemutatók is kapcsolódnak.

Tóth Tamás, a paksi fesztiválon fellépő Tűzkerék XT zenekar gitárosa a műsorban arról beszélt, hogy a Gastroblues szervezői kérlelhetetlenek a minőség tekintetében, a magyar és külföldi zenekarok számára egyaránt rangot jelent ott zenélni.

A címlapfotó illusztráció