Tizenegy kategóriában osztják ki idén a Petőfi Zenei Díjat

A hazai könnyűzenei színtér legjobbjait immár negyedik alkalommal ismerik el, a díjátadó gála augusztus 20-án lesz Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. A kétórás élő show egyfajta revü lesz, a műsorban fellép mások mellett a Halott Pénz, a Hiperkarma és Pápai Joci, de külföldi sztárok is adnak koncertet – közölte az M1 Híradója.

Tavaly többek között Lukács László, a Tankcsapda énekese, Pápai Joci és a Wellhello zenekar vehette át a Petőfi Zenei Díjat, amit összesen kilenc kategóriában osztották ki. Posztumusz elismerést adományoztak a fiatalon elhunyt Fábián Julinak.



A Petőfi Zenei Díjat idén is átadják, és ezúttal 11 kategóriában. Már megvannak a jelöltek, akiket egy százfős szakmai testület választott ki. Ezúttal is az év női és férfi előadóját, az év zenekarát és videóklipjét keresik. A hazai könnyűzenei színtér legjobbjaira a közönség is szavazhat a Petőfi Live oldalán.

A díjátadó gála augusztus 20-án lesz Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. A szervezők minden eddiginél nagyobb show-val készülnek.

A Petőfi Zenei Díj gálakoncertje egyfajta revüként fogalmazódik meg és jelenik majd meg a Strandfesztivál színpadán. A kétórás műsorban fellép mások mellett a Halott Pénz, a Hiperkarma és az AWS. A győztesek kihirdetése után pedig külföldi sztárok adnak koncertet, és lesz tűzijáték is.

Zamárdiba, a díjátadó helyszínére tízezreket várnak. De élőben is lehet majd követni a gálát az M2 Petőfi TV-n.

A címlapfotó illusztráció.