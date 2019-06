Rick Astley is fellép a Paloznaki Jazzpikniken

Rick Astley, a The Jacksons és a Brand New Heavies is fellép augusztus 1-je és 3. között a Paloznaki Jazzpikniken, amelyre naponta 6-7 ezer látogatót várnak a szervezők.

A magyar dzsesszélet apraja-nagyja mellett idén is számos nemzetközi fellépő erősíti a fesztivál programját – emelte ki Valde Orsolya, a fesztivál alapítója az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

Kifejtette, hogy a kisebb színpadokon jól ismert, valamint feltörekvő magyar dzsesszzenészek mutatkoznak be, a nagy színpadon azonban a soul és dzsessz-funk jeles képviselőit is hallhatja majd a közönség.

Koncertet ad az augusztusi három nap alatt mások mellett a Michael Jackson testvéreiből álló The Jacksons, akik európai turnéjuk keretében, Párizs és Barcelona között látogatnak el a fesztiválra, de fellép a brit The Brand New Heavies és Rick Astley is.

A magyar fellépők között személyes hangulatú koncerttel készül Balázsovits Edit és Kamarás Iván, de fellép a Váczi Eszter Quartett, az Écska & Hubs, a Judie Jay Quartett, a Silhouette & Vinx és a Peet Project is.

Valde Orsolya kiemelte, hogy a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért minden évben lehetőséget nyújtanak a feltörekvő ifjú tehetségeknek is a bemutatkozásra.

A rendezvény a minőség bor és gasztronómiai kínálatra is odafigyel, ahogy arra is, hogy ne csak hallgatható, hanem igazi táncolható, fesztiválhangulatú zenei programmal várják az érdeklődőket.

Mivel számos ingyenes programot is kínálnak az érdeklődőknek, a szervezők napi 6-7000 látogatót várnak a Balatonhoz közeli Paloznakra – fűzte hozzá.