Idén is 100 jótékonysági koncerten gyűjt a rászorulóknak Mága Zoltán

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész idén is 100 állomásból álló jótékonysági koncertsorozaton gyűjt rászoruló emberek és közösségek javára, pénteken Szabadkán lép fel.

„Az év legnagyobb jótékonysági koncertsorozataként ismét útjára indított 100 templomi koncert célja az, hogy rászoruló embertársaink tízezreinek és közösségeknek tudjunk hatékony segítséget nyújtani” – fogalmazott az MTI-nek Mága Zoltán.

„A templom kapuja hitünk szerint mindenki előtt nyitva áll, bárki beléphet rajta, ezért a korábbi példamutató összefogás alapján hívunk és várunk minden cselekedni akaró embertársunkat. Hiszem, hogy eddigi misszióinkat felülmúlva még több embernek, közösségnek tudunk segítséget nyújtani” – fűzte hozzá.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntetett művész kiemelte, hogy a jótékonysági koncertek ökumenikusak, ezért vallástól függetlenül mindenkihez szólnak.

„Egységre hívjuk felebarátainkat, hogy katolikus, református, evangélikus, unitárius templomokban és zsinagógákban sikerre vigyük a jótékonysági koncertsorozatot, segítő kezet nyújtva embertársainknak és hátrányos helyzetű közösségeknek” – emelte ki.

A művész kifejtette, hogy közéleti szerepvállalásai és koncertjei során midig szót emel az erőszak és megkülönböztetés minden formája ellen, küzd a rasszizmus, az antiszemitizmus és minden megaláztatás ellen.

„A korábbi jótékonysági koncertjeink már bizonyították, hogy Isten közelsége megnyitja az emberek szívét és a helyszínnek köszönhetően lehet lelki hidakat építeni kisebbség és többség között. Itt az ember számít, nem a társadalmi rang, a származás, a bőrszín, a felekezeti hovatartozás vagy a politikai nézet” – hangsúlyozta.

Mága Zoltán kiemelte, hogy a jótékonysági misszió elsődleges célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetben élőket, nagycsaládosokat, betegeket, kórházakat, tehetséges fiatalokat, cigány és nem cigány rászoruló gyerekeket, de támogattak már iskolákat, szépkorúakat, nyújtottak segítséget hősi halott rendőrök, katonák hozzátartozóinak és megszólalt a művész hegedűje templomok felújításáért, munkahelyteremtésért és a társadalmi békéért is.

„Az idei turnéból még 75 állomás van hátra, így játszunk majd többek között Pécs, Komárom, Eger, Szolnok, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Szeged, Székesfehérvár, Vác, Szombathely, Miskolc, Zalaegerszeg templomaiban, de természetesen kis falvak templomaiban is meg fognak szólalni a hangszereink” – mondta.

A sorozatban való részvételre több száz település jelentkezett és eddig 25 koncert zajlott le nagy sikerrel. „Nagyon boldog vagyok, hogy a magyar emberek összefogásával és támogatásával eddig már több száz millió forint értékben sikerült támogatnunk bajba jutott embertársainkat és közösségeket hazánkban és a külhonban egyaránt” – emelte ki.

„Meghatottsággal teli volt és fájdalmas emlékeket is ébresztett az, hogy a 100 templomi koncertet Marosvásárhelyen éppen azon a napon indíthattuk útjára, amikor az 1990-es években történt fekete márciusra emlékeztünk, arra a napra, amely megmutatta, hogy vallási és etnikai hovatartozás nélkül, egy emberként tudtunk kiállni a szabadságért, az igazságért és a jövőért” – idézte fel a művész.

Mága Zoltán az év első napján Kárpát-medence legnagyobb gálaműsorában ismert művészekkel és népszerű popsztárokkal köszöntötte a 13 ezer fős Papp László Budapest Sportaréna közönségét a XI. Budapesti Újévi Koncerten, amelyet a világ magyarságának ajánlottak, január 4-én pedig Bécsben ötödik alkalommal lépett fel a Wiener Konzerthausban.

A mintegy három órás ünnepi gálán a budapesti és a bécsi operaházak kimagasló művészei léptek fel. Márciusban hat erdélyi magyar közösség előtt lépett fel és mintegy 10 millió forintot gyűjtött össze árva, gyógyulásra váró, daganatos betegséggel küzdő gyerekeknek és hátrányos helyzetűeket nevelő intézményeknek.

Az év emlékezetes koncertjei közt kiemelte A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat 25. állomását, amelyen egy szolgálatteljesítés közben elhuny 21 éves rendőr törzsőrmesternek állítottak emléket és gyűjtöttek a szolgálatteljesítés közben elhunytak családjai javára is az újpesti Egek királynéja főplébánián, de játszott a tatárszentgyörgyi gyilkosság budapesti megemlékezésén is.

Idei amerikai turnéja keretében több ezer néző előtt játszott Los Angelesben, Torontóban, Washingtonban és New Yorkban, a Carnegie Hallban is. Ezen koncertek bevételének egy részét is hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére ajánlotta fel a zenész, így legalább ezer rossz sorsú gyerek részesül idén cipő, ruha- és táskaadományban idén.

Mága Zoltán Amerikába még idén újra visszatér, de a Budapesti Gypsy Virtuózokkal turnéra indul Szöulba és Indiába is, Budapesten pedig a legközelebb augusztus 21-én, a Szent István-bazilika előtti téren ad koncertet.

„Tavaly ennek a koncertnek a bevételből ezer magyarországi hátrányos helyzetű iskolás gyermeknek juttattunk iskolatáskát és tanszereket, valamint a daganatos betegséggel küzdő Tóth Róbert ifjúsági Európa-bajnok és többszörös magyar bajnok kajakozó életmentő külföldi orvosi gyógykezelésének költségeihez is hozzájárultunk. A díszelőadáson mintegy tízezer ember vett részt a fővárosból és az ország legtávolabbi pontjairól, valamint határainkon túlról is érkeztek ünneplők” – emlékezett vissza.