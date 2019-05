Berlioz és Rachmaninov műveiből ad koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Berlioz és Rachmaninov műveiből ad koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zene- és Énekkara május 14-én a Müpában.

Színes és gazdag tavaszi, nyár eleji csokor várja jövő kedden a közönséget a Müpában – harangozta be a koncertet az M1 szerdai műsorában Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezetője. Hozzátette: a koncert egyben jubileumi bérletük záróhangversenye lesz, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara ebben az évadban ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara koncertje a Müpában (Fotó: MTVA/ Zih Zsolt)

Ismertetése szerint a romantikus est műsorán elhangzik Rachmaninov egy korai műve, a Tavasz című kantáta, és az érett Berlioz gyönyörű hat dalból álló Nyári éjszakák ciklusa és végül Rachmaninov Harangok című kantátája.

„A hallgatók számára talán az a különlegesség, hogy miközben hetven év van a két szerző születése között, alig érezni stílusbeli különbséget” – emelte ki Kovács Géza, aki a művek keletkezése kapcsán felidézte, hogy Rachmaninov Tavasz című kantátája egy Nyekraszov-költemény ihletésére született meg.



A költemény egy kapcsolatában csalódott, féltékeny férjről szól, aki arra készül, hogy megölje hűtlen asszonyát. A történet közben kitavaszodik, és ez megbékíti a megcsalt férjet. Berlioz dalciklusában Théophile Gautier verseit zenésítette meg, a darabok a tavaszról, a szerelemről, a nyárról és a gyászról szólnak.

A koncert utolsó művét, a Harangok című kantátát, Edgar Allan Poe versének orosz fordítására komponálta Rachmaninov. A darabot a zeneszerző gyermekkori emlékei ihlették: az orosz templomok harangjainak zengése-bongása.

Kovács Géza úgy vélekedett, a koncerten olyan gyönyörű romantikus művek csendülnek fel, amelyek könnyen befogadhatók, a kevésbé zeneértő hallgatóságnak is nagy élményt nyújtanak. A koncerten, amit Kesselyák Gergely vezényel, közreműködnek Molnár Ágnes, Fekete Attila és Szemerédy Károly énekes szólisták. Kovács Géza elmondta azt is, hogy a koncertet a Bartók Rádió ezúttal is élő egyenes adásban közvetíti.

A Magyar Rádió Művészeti Együttesei a következő évadban hét bérletet indítanak útjára, világhírű hazai és külföldi fellépők közreműködésével – tette hozzá.