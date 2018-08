Vásárry André koncert a Velence korzón

Vásáry André koncerttel folytatódik az Esztrád Színház koncersorozata. Az operett és musical estet ismert magyar filmzenék, élőzenei kíséret és háttértáncosok is színesítik.

Vásáry André az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta, hogy a szombati, Velence korzón tartandó előadásra többek között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és a Mágnás Miska népszerű dallamaival készül.

Hozzátette: a koncert repertoárjába ismert Zerkowitz Béla- és Lajtai Lajos-dalokat – Hétre ma várom a Nemzetinél, Jöjjön ki Óbudára egy jó túrós csuszára, Éjjel az omnibusz tetején – is beválogatott.

Vásáry André szoprán énekes az ír Celtic Woman együttes koncertje előtt a Papp László Budapest Sportarénában 2017. november 10-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az operett- és musicalestet ismert magyar filmzenék, élőzenei kíséret és háttértáncosok is színesítik majd és attól lesz különleges, hogy a női énekesekre írt dallamokat férfi szoprán énekli el.

Az énekes arra is kitért, hogy az est dalai közül Marica belépője, a De jó is lenne, szerelmes lenni című szerzemény a kedvence, mivel egyrészt könnyen tud azonosulni a dal mondanivalójával, másrészt énekesi kvalitásait is megmutathatja általa.