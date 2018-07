Malek Andi Soulistic - egy hét múlva

A Malek Andi Soulistic együttes legújabb, Álom című albumára már csak egy hetet kell várni.

Egy hét múlva jelenik meg a Malek Andi Soulistic formáció legújabb, tíz dalt tartalmazó albuma Álom címmel – hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Tíz saját szerzemény található az albumon, a legtöbb szám szövegét Malek Andrea írta, de található az anyagban 2-3 olyan dalszöveg is, amelyet Müller Péter Sziámi jegyez – mesélte Jáger András zeneszerző az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Malek Andrea (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

A zeneszerző úgy fogalmazott: legújabb albumukat, amelyen továbbra is a jazz, az r&b stílusokat keverik, “szívből felfelé ívelő dallamok jellemzik”. A 2016-ban létrejött formáció neve is a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal – tette hozzá.

A műsorban elhangzott, hogy Malek Andrea és zenésztársa, Jáger András idén is fellép a Zsidó Kulturális Fesztiválon, a Dohány utcai Zsinagógában. A Malek Andi Soulistic augusztus 28-i koncertjén ezúttal Szalóki Ágival, Balázs Fecóval és a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral egészül ki. Műsorukban zsidó dalszerzők és előadók dalaiból válogatnak, ezen kívül saját szerzemények és magyar népdalok is elhangzanak, valamint a vendégekkel előadott duettek is felcsendülnek.