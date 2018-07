Budapesti Nyári Fesztivál - duplán

Augusztus első hétvégéjén Verdi Rigolettója nemzetközi sztárszereposztásban lesz látható a Margitszigeten, a Group’n’Swing együttes a Városmajorban biztosít fergeteges hangulatot, Petruska és Ferenczi György pedig egy este dupla koncerttel készül.

Augusztus 3-án és 5-én 8 órától látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon az operarajongók egyik kedvenc darabja, Verdi talán legnépszerűbb műve, a Rigoletto, melynek nagy színészi kihívásokat tartogató címszerepében Giuseppe Altomare, világhírű olasz bariton mutatkozik be első alkalommal a magyar közönségnek. A meghasonlottság és önfeláldozás operájának nőfaló hercegébe az elmúlt évek legizgalmasabb tenorjaként emlegetett Arturo Chacón-Cruz bújik, Szinetár Miklós és Harangi Mária rendezésének felfrissített margitszigeti bemutatóján.

(MTI-fotó: Mohai Balázs)

A swing zene kedvelőinek a Városmajori Szabadtéri Színpad kínál valódi csemegét a hétvégére: az egyedi stílusa miatt kedvelt Group’n’Swing zenekar ismert dalokat történetté formálva mutatja be, tavalyi nagy sikerű Holdfény mulató című koncert musicalének „folytatásaként” a Száz év szerelem című, azonos műfajú előadását. Az örömzenélésben verhetetlen zenekar Mihályi Rékával, Magyar Bálinttal és a Maffia Swing tánckarral mutatja be a show-business világa után új koncertszínházi show-ját, mely zenei időutazásra hív korszakos slágerek megidézésével. A főszerep pedig a legvirulensebb emberi érzésé, a mindent túlélő szerelemé. Az ősbemutató két alkalommal, augusztus 3-án és 4-én látható a kedvelt budai színpadon.

A dupla bemutatós hétvége zárásaként, augusztus 5-én, egy este, egy jeggyel két különleges koncerten is szórakozhatnak a látogatók. Igazi ínyencségnek ígérkezik a külön-külön is különleges zenei élménynek számító Petruska és Ferenczi György zenekarának közös koncertje a Városmajorban, ahol a két formáció egymás után lép majd fel egy-egy egyórás koncerttel varázsolva el hallgatóságát. Bónuszként pedig a jamelés szerelmesei is megtalálják a számításukat, ugyanis egy kis közös zenélésre is sor kerül. Ez az este egy olyan tágas, de otthonos zenei univerzumba vezet, ahol a résztvevők zenei anyanyelve magába foglalja az örömzenélés teljes spektrumát, a blues, a folk, az indie és a rock and roll legjobb hagyományait, Petőfitől Jimi Hendrixen át Cseh Tamásig.