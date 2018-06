Depeche Mode-koncerttel nyit a VOLT Fesztivál

Elkezdődött a VOLT Fesztivál. Ma este a Depeche Mode lép fel. A külföldi sztárfellépők között lesz még az Iron Maiden és Limp Bizkit, emellett pedig 120 magyar zenekar is koncertezik – közölte az M1 Híradója.

A 2015-ös VOLT himnuszát énekelték a fesztiválozók a délelőtti kapunyitás előtt. Volt, aki hétfő éjfél óta várta, hogy kinyissák a kapukat, és olyan is akadt, aki már délelőtt 11 órakor odaült a Depeche Mode színpada elé, hogy az első sorban legyen helye.

Az idei VOLT újdonságokkal is várja a közönséget, például karszalaggal is lehet fizetni a fesztiválon, és a sátrak mellett napelemes faházakat is lehetett bérelni.

A Depeche Mode-koncertre több mint 35 ezer embert várnak a fesztivál szervezői.