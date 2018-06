Idén is lesz Woodstock az Ugaron

Július 4-től 7-ig az Anna and the Barbies zenekar szervezésében idén hatodik alkalommal rendezik meg a Woodstock az Ugaron „szabadságfesztivált”, amelynek az ópusztaszeri Akhal Teke Ménes ad otthont.

A négynapos összművészeti, „ökofriendly fesztivál”, amely festői és hatalmas természetvédelmi területen kerül megrendezésre, olyan fellépőkkel készül, mint a Vad Fruttik, a Supernem, az Anna and the Barbies, Péterfy Bori, a Hiperkarma, a 30y, a Random Trip vagy a Ivan and the Parazol.

Mindemellett további 12 helyszínen lesznek programok: csillagösvény, filmvetítés, irodalmi sátor, kézműves programok, Feszty-körkép, emlékpark, helyi termelők bemutatkozása, strand a bányatónál. Egy nagyszabású tehetségkutató is megrendezésre kerül.

Az ópusztaszeri birtokon a minőségi és tartalmas kikapcsolódást biztosító programok mellett a kemping, a tó, az árnyas, erdős területek és a csodálatos ménes is a rendezvény szerves részét képezik – mindez megteremti a kulturált kikapcsolódás lehetőségét, a természet közelségével tökéletes összhangban.

A fesztivál sajátossága Pásztor Anna és zenekara vendégszeretete: a fellépők, a barátok, az érdekelődők négy napra igazi közösséggé formálódnak, s ennek hatása hosszú távon, a fesztivált követően is érezhető, így a rendezvény felhívja a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára is.

Kultúraközvetítés fogyasztható, minőségi formában, az „offline az új luxus” szellemében, amely a fesztivál mottója is egyben. Négy nap szabadság a puszta közepén, ez lesz a Woodstock az Ugaron 2018 – ígérik a szervezők.