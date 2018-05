Lehengerlően szabad – a hegedűvirtuóz Ara Malikian

Ara Malikian, a szellemiségében vérbeli 68-as, örmény származású, Spanyolországban élő egzotikus hippi, hegedűművész a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad koncertet

Ara Malikian mindig különös figyelmet fordított arra, hogy zenéje eljusson a legszélesebb közönséghez és azok is élvezettel és gyönyörködve hallgathassák, akiknek a klasszikus zene teljesen kimaradt az életéből.

Szellemiségében és kisugárzásában is vérbeli 68-as az idén éppen 50 éves, örmény származású, Spanyolországban élő Ara Malikian, aki egzotikus hippiként egy göndör loboncú, Sandokanba oltott Flatley módjára jelenik meg a színpadon. Minden testrésze táncot jár, miközben Paganini kristálytiszta hangzásait csiholja ki a hangszeréből. Olyan világsztár, aki a hiánytalan jelenlét és a totális felszabadultság érzésével ajándékoz meg, még akkor is, ha mindez csak illúzió lehet.Teljes figyelmet és együttrezgést követel a nézőtől, és ezt szinte a pályája kezdetétől meg is kapja.

12 évesen, csodagyerekként adta első önálló koncertjét, s hamarosan a legrangosabb zeneakadémiák nemcsak, hogy megnyíltak előtte, de maguk invitálták, hogy náluk bontakoztassa ki ígéretes és látványos tehetségét. A híres berlini Hochschule für Musik und Theatre Hannoveren végzett zenei tanulmányai miatt 15 éves korától Berlinben élt, ahol sokáig ő volt a legfiatalabb növendék. Később Londonban is tanult a legkiválóbb zenetanároktól és professzoroktól, többek között az Alban Berg Quartett tagjaitól is.

A bejrúti születésű, örmény származású Madridban élő Malikian azóta mindent megtanult nemcsak a hangszeréről, de a színpad és a közönség természetéről is. Felix Mendelssohn (1987) és Pablo Sarasate (1995) valamint a legrangosabb világversenyeinek nyertese a tengeren túl és Japánban is, számos szakmai díj, kitüntetés és elismerés birtokosa, és közben a legjátékosabb, legkedvesebb és legelragadóbb showman. Látványos és fergeteges koncertjeivel bebizonyította, hogy bármekkora, akár heterogén embertömeget is képes magával ragadni, mozgásba hozni és tartani, de – és ebben némileg eltér a populárisban utazó más komolyzenészektől – a legigényesebb hallgatóság is rajong érte. Az, hogy nemcsak a vájtfülűeknek zenél, nem ritkaság, de az igen, hogy ők is maradéktalan elismeréssel fogadják. Előadói repertoárja rendkívül széleskörű a klasszikusok és kortárs zeneművek tekintetében is.

Különleges szólóprojektjei mellett filmzenéiről is ismert, többek között a Pedro Almodóvarnak írt zenéiről, melyeket a Beszélj hozzá (2002) és Rossz nevelés (2005) című filmjeihez szerzett. Muzsikájában az arab, a zsidó és a cigány zene mellett megtalálható a klezmer, a tangó és a flamenco, sőt a western is. Az ő zenéje olyan zene, amely sok más zenét és kultúrát foglal magába.

A szolidaritás és a zene összetartozó fogalmak

Nemcsak a zenéje, de ahogy ő nevezi az élete is egyfajta „kulturális koktél”. Ebbe született bele és ebben él, ez jellemzi a professzionális karrierjét is. Libanon, Európa és a mediterráneum az otthona. „A spanyol is rendkívül kevert kultúra, én ezt hoztam magammal, és ebben élek.” Malikian szerint a művészet része és esszenciája a társadalmi felelősségvállalás és a humanizmus. A szolidaritás és a zene szerinte szorosan összetartozik. „Szerintem egy művésznek kiemelt feladata, hogy képviselje azokat, akiket nem képvisel senki. Egy művész kötelessége együttműködni a civil szervezetekkel és segíteni azokat az embereket, akik erre rászorulnak, akár anyagilag is, hiszen egy élvonalbeli művész nagyobb eséllyel tudja ráirányítani a figyelmet a valódi problémákra. Egy csomó olyan gyerek és felnőtt él a világban, akiket hozzá kell segítenünk a választás lehetőségéhez.”

Az év további terveiről pedig csak annyit mond: „Játszani, zenélni, utazni szeretnék, megosztani a zenét másokkal. Szeretném olyan boldoggá tenni őket, amilyen én vagyok itt Spanyolországban, amíg ki nem rúgnak innen…”

Ara Malikiant a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon láthatjuk 2018. június 29-én.