Barabás Lőrinc: "Folyamatosan írok zenét"

A Barabás Lőrinc Quartet május 25-én mutatja be új lemezét a fővárosi Akvárium Klubban.

Az Other Than Unusual című új lemez a kvartett második albuma, amelynek teltházas bemutatóját a Müpában tartották, de miután sokan nem fértek be a koncertre, május 25-re újabb előadást tűztek ki az Akvárium Klubba.

“Folyamatosan írok zenét, és ezekből az ötletekből, skiccekből merítünk, amikor lemezt készítünk. Az új anyag tizenkét dala közül több már évek óta kidolgozásra várt. Ez a második albuma a kvartettnek, és a második tető alá hozása általában nehezebb, mint az elsőé, hiszen a debütanyag egyfajta definiálása a zenekarnak, a folytatásnál viszont már elvárások fogalmazódnak meg” – mondta Barabás Lőrinc trombitás, zeneszerző, a formáció vezetője.

Az új lemez kicsit poposabb, mint a két évvel ezelőtti Beardance, sok szempontból viszont most több elvontabb elemet tartalmaz. Easygo című szám sokakat emlékeztethet korábbi formációja, a 2005 és 2010 között létezett, dzsesszes, elektronikus, dubos, hiphopos, reggae-s és Franch house elemeket vegyítő, vokális Barabás Lőrinc Eklektric hangzására.

A trombitás mindig minimalista, mégis sokatmondó címeket ad kompozícióinak. Az instrumentális Other Than Unusual dalcímei (néhány példa: Wurli, Television, Cartoon, 77, Fehér) folytatják ezeket a korábbi hagyományokat.

“Általában munkacímekkel dolgozom menet közben, aztán ez sokszor annyira hozzánő a számhoz, hogy már nem változtatok rajta. Nyilván itt hangulatokról, érzésekről van szó, amolyan freudi első asszociációk ezek. Szeretem, ha a cím nem befolyásolja az emberek gondolatait, ha semleges területen tudok mozogni e tekintetben és megmarad a dolog a maga absztrakciójában” – hangsúlyozta a zenész.

Barabás Lőrinc trombitás (MTI Fotó: Marjai János)

A Barabás Lőrinc Quartet (a zenekarvezető mellett Cséry Zoltán billentyűs, Herr Attila basszusgitáros és Nagy Zsolt dobos alkotja az együttest) március 21-én a Müpában már eljátszotta az Other Than Unusual anyagát, akkor a nagyszerű japán trombitás, Takuya Kuroda közreműködésével. Mivel sok érdeklődő nem tudott bejutni a teltházas eseményre, május 25-én lesz egy második, ráadás budapesti bemutató az Akvárium Klubban.

“A vizuál sokban fog hasonlítani a müpás előadáshoz, most is Bimaximnak, azaz Biljarszki Maxim médiaművésznek a dalokhoz készített animációs anyaga lesz látható a koncert alatt. Eljátsszuk a teljes új lemezt, valamint az előzőről is szemezgetünk. Az előzenekar a Várallyay Petra Trió lesz” – fejtette ki Barabás Lőrinc.

A trombitás közreműködött egy orosz formáció, a Bigateque Jericho című koncertlemezén, ami tavaly jelent meg. “Az elmúlt három évben minden szeptemberben felléptem velük Moszkvában. Ez egy improvizatív, szabad zenélős, kicsit a Random Szerdára emlékeztető produkció, terveim szerint a nem távoli jövőben Budapesten is játszhatok velük”.

A Barabás Lőrinc szervezésében 2006-ban indult, tavaly óta ismét létező Random Szerda-estek következő állomása június 6-án lesz az óbudai Kobuci Kertben. Ezúttal Bubenyák Zoltán fog zongorázni, Eged Márton basszusgitározni, Mihalik Ábel pedig dobolni. A Random Szerdák közül néhány kép- és hanganyaga a közeljövőben felkerül a netre. A trombitás szólóban is aktív, az erősen elektronikus, effektezett, loopolt dalait várhatóan jövő tavaszra rendezi újra dalcsokorba egy lemezre.

Barabás Lőrinc sűrűn fellép külföldön, tavaly év végén négy koncert adott az Egyesült Államokban. “Néhány dolgot már elértem, de bőven van teendő a kinti karrier építésében”.