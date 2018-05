Budapesten rendezik meg a nemzetközi kortárs zenei seregszemlét

Budapest ad otthont az idén 65 éves nemzetközi kortárs zenei seregszemlének. Az MTVA támogatásával megrendezett Rostrum of Composers nemzetközi fesztiválon három magyar zenemű is felcsendül. Az eseményre idén csaknem harminc országból érkeztek rádiós szakemberek, hogy bemutassák hazájuk legújabb kortárs zeneműveit – hangzott el az M1 Híradójában.

Kutrik Bence Rituálé című darabja mellett két másik fiatal zeneszerző, Brandenburg Ádám és Balogh Máté művei is elhangzanak a kortárs zenei fesztiválon. A magyarok mellett a Rostrum of Composers elnevezésű nemzetközi seregszemlére csaknem harminc országból, köztük Argentínából, Ausztráliából, Kínából és több európai országból is érkeztek elismert rádiós szakemberek.

Két kategóriában értékelnek a szakemberek

Idén összesen 58 kortárs zenemű mutatkozik be. Az alkotásokat két kategóriában értékelik a szakemberek.

„Az első egy általános kategória, a másik pedig a 30 évnél fiatalabb zeneszerzők csoportja, ezek közül választanak ki összesen 13 művet, és kategóriánként egy-egy győztes művet is. A fesztiválon résztvevők két kategóriában pontozzák a darabokat, a győztes műveket pedig valamennyi ország közszolgálati rádióállomásának adásaiban is sugározzák majd. Így hallható majd a magyar kompozíció például Ausztráliába vagy Argentínába, vagy a kínai zenemű Magyarországra” – mondta el Bánkövi Gyula zeneszerző és a Bartók Rádió szerkesztője.

A budapesti seregszemle házigazdája a Bartók Rádió

A budapesti seregszemlét az MTVA támogatásával rendezik meg, házigazdája a Bartók Rádió.

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén Budapesten rendezik meg a kortárs zenei seregszemlét, a Rostrumot, hiszen Magyarország zenei nagyhatalom, legalábbis mi szeretnénk ezt hinni. Harminc rádióállomás képviselteti magát, 65. alkalommal rendezik meg, és nagyon nagy rangja van a világban, reméljük majd viszik tovább a jó hírünket” – mondta Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója.

A nemzetközi seregszemle a francia, német, svájci és az olasz rádió kezdeményezéséből jött létre. Évenként megrendezik azzal a céllal, hogy a különböző közszolgálati rádiók képviselői megismertessék egymással hazájuk legújabb, kiemelkedő kortárs zeneműveit.