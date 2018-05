Brit hard rock az Akváriumban: visszatér a Uriah Heep

Ismét Magyarországon ad koncertet a Uriah Heep. A hatvanas évek végén indult, meghatározó hatású brit hard rock zenekar a nyár végén jelenteti meg 25. stúdióalbumát Living the Dream címmel, október 23-án a fővárosi Akvárium Klubban a régi klasszikusok is elhangzanak.

A Uriah Heep legutóbb 2015 nyarán lépett fel Magyarországon, akkor a Barba Negrában. A Living the Dream Jay Ruston producer (Winery Dogs, Stone Sour, Black Star Riders, Paul Gilbert, Europe) közreműködésével készül – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az Uriah Heep 2011-es londoni koncertje (Fotó: Getty / C Brandon / Redferns)

A Uriah Heepet 1969-ben, Londonban alapította Mick Box és a későbbi énekes, David Byron (Spice), nevüket Charles Dickens David Copperfield című regényének egyik szereplőjétől kölcsönözték. Karrierjük az 1970-es Very ‘eavy… Very ‘umble albummal indult, az alapító tagok közül napjainkra egyedül Mick Box gitáros maradt.

A jelenlegi énekes Bernie Shaw és Phil Lanzon billentyűs a nyolcvanas évek közepén csatlakozott, Russell Gilbrook dobos 2007, Davey Rimmer basszusgitáros 2013 óta tag.

A zenekar repertoárján az elmúlt öt évtized slágerei szerepelnek, köztük olyan dalok, mint a Gypsy, az Easy Livin’, a July Morning, a Look At Yourself, a Stealin’ vagy a Lady in Black, amely összesen háromszor állt a németországi slágerlista élén, az egyik alkalommal hat hónapot töltött ott. A zenekar több mint 45 millió lemezt adott el világszerte, 1969 óta 56 országban négyezer koncertet adott; az egyik első nyugati zenekarként játszottak Oroszországban 1987-ben.

A Uriah Heep idén Európa mellett Kanadában is fellép.