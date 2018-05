Elkezdődött a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny

Szerda este már két zenekar be is mutatkozott az Akvárium Klubban. A verseny pedig csütörtökön folytatódik. Szombatig összesen nyolc zenekar mutatja meg, hogy mit tud. Szavazni SMS-ben és az Instagramon lehet rájuk. A legjobb zenekarok a nyári fesztiválokon léphetnek fel nemcsak hazánkban, hanem a V4-országokban is – hangzott el az M1 Híradójában.