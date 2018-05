Elindult az Eurovíziós Dalfesztiválra az AWS

Ők nyerték az A Dal 2018-at, tehát ők képviselik Magyarországot a Viszlát nyár című számmal. Jövő héten kedden és csütörtökön lesznek az elődöntők, szombaton pedig a döntő. Az AWS a második elődöntőben, tehát csütörtökön lép színpadra. A reptéren az M1-nek azt mondták, hogy igazi koncerthangulatot szeretnének teremteni.

Próbálják a fényeket és dolgoznak a vezérlőben. Gőzerővel zajlik a munka a lisszaboni arénában. A húszezer férőhelyes stadionban rendezik idén az Eurovíziós Dalfesztivált. Hetek óta több ezren dolgoznak azon, hogy minden a helyére kerüljön. Különleges színpadi technikákkal készülnek.



Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be. Az aréna környékét már most is folyamatosan bombakereső kutyákkal ellenőrzik. A bejáratnál is tüzetesen mindenkit átvizsgálnak majd.

A 63. eurovíziós dalfesztivált azért a portugál fővárosban rendezik, mert a tavalyi dalversenyen Kijevben a portugál induló, Salvador Sobral dala lett a legjobb.

A két elődöntőt jövő héten kedden és csütörtökön tartják. Összesen 43 indulója van az idei versenynek, a május 8-i első elődöntőben 19, a másodikban 18 ország versenyzője áll színpadra. A döntőbe mindkét fordulóból 10-10 ország dala jut tovább, illetve a fináléban automatikusan ott lesz 6 ország, a tavalyi győztes és az öt alapító nemzet.

Magyarországot idén az AWS együttes képviseli a Viszlát nyár című dalukkal. Ők a második elődöntőben, 13. ként léphetnek színpadra. A fiúk saját hangszereiket viszik ki a dalfesztiválra. Az indulás előtt a Híradónak azt mondták: nagyon készülnek már a fellépésre. Elárulták, hogy az itthoni versenyhez képest sokkal több metálos elem lesz a produkcióban. Azt is mondták, hogy igazi koncerthangulatot szeretnének teremteni a portugál színpadon.

Az Eurovíziós Dalfesztivált világszerte évről-évre kétszázmillióan követik figyelemmel a képernyők előtt. Itthon az elődöntőket és a döntőt a Dunán lehet majd látni.