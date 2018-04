Indul a Barba Negra Track ötödik évada

Mások mellett a Stone Sour, az Ugly Kid Joe, a Black Stone Cherry, a Shinedown, Joe Satriani, a Soja, a Sons of Apollo, Steve Hackett, a hazai színtérről Hobo, a Supernem, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Magna Cum Laude, a Beatrice, a Tátrai Band is fellép a fővárosi Barba Negra Track idei, immár ötödik szezonjában, amely pénteken indul.

Idén több olyan előadó is bekerült a fellépők sorába, aki eddig nem járt Magyarországon. Az elkövetkező hónapokban több mint százötven zenei programmal várják az érdeklődőket a Trackben – közölték a szervezők.

A nyitóhétvége első fellépője az ausztrál-amerikai Dead Daisies. Az április 27-én pénteken koncertet adó rockcsapatban számos, korábban más ismert formációban megfordult zenész szerepel: John Corabi énekes (Mötley Crüe, Union), Marco Mendoza basszusgitáros (Whitesnake, Blue Murder, Thin Lizzy, Black Star Riders), Doug Aldrich gitáros (Dio, Whitesnake, Lion), Deen Castronovo dobos (Journey, Bad English, Revolution Saints) és David Lowy gitáros.

Április 29-én vasárnap lép színpadra a kilencvenes évek kedvelt metálzenekara, a szintén amerikai Ugly Kid Joe. A nyitóhétvége hazai fellépői között lesz szombaton Révész Sándor és Závodi János a Piramis évek című műsorral, amelynek vendégzenekara a Frenreisz Károly által vezetett Skorpió. Hétfőn a Road mutatja be új albumát a Trackben.

„Minden évben tanulunk valamit és próbáljuk beilleszteni a Track arculatába, hogy a hely még barátságosabb és kedveltebb legyen Budapesten. Idén arra törekedtünk, hogy egyedi programkínálatunk legyen és egy letisztult dizájn mellett nagyobb színpadunk” – idézte a közlemény Szűcs Mihályt, a Barba Negra vezetőjét.

Szintén először lép magyarországi színpadra június 18-án a floridai Shinedown, augusztus 19-én pedig az amerikai progmetál csapat, a Sons of Apollo, amelyet az Dream Theater volt dobosa, Mike Portnoy hozott össze Billy Sheehan basszusgitárossal (Mr. Big, Winery Dogs), Ron “Bumblefoot” Thal gitárossal (Guns N’ Roses), Derek Sherinian billentyűssel (Dream Theater) és Jeff Scott Soto énekessel.

Zenél a Trackben a Slipknot-frontember Corey Taylor nevéhez köthető Stone Sour is június 25-én. Az iowai rockmetál csapat tavaly megjelent Hydrograd című albumát mutatja be mostani turnéján. A Stone Sour 1992-ben alakult, de első lemezét csak 2002-ben adta ki. A cím nélküli debütáló albumot további öt korong követte. A zenekar – amelyben Taylor mellett Josh Rand gitározik, Roy Mayorga dobol és ütőhangszereken játszik, Johny Chow basszusgitározik és Christian Martucci gitározik – tavaly a Korn társaságában turnézott az Egyesült Államokban.

A hazai előadók közül május 4-én fellép Hobo, aki ezúttal együtt zenél egykori HBB-s társaival, Deák Bill Gyulával, Tátrai Tiborral és Póka Egonnal. Szintén koncertet ad a 70. születésnapját ünneplő Vikidál Gyulával kiegészülő Mobilmánia (május 11.).

A Genesis exgitárosával, Steve Hackett-tel és Gulli Briem Mezzoforte-dobossal ad koncertet a Djabe (június 7.), játszik a Tátrai Band (június 1.), az idén egyetlen budapesti koncertjét adó Karthago (június 30.), valamint a Republic (június 2.). Jubileumi műsorral érkezik az Ossian (szeptember 15.), a 15 éves Ocho Macho (május 12.), a 18 éves Depresszió (augusztus 18.), de jön a Leander Kills (június 15.) és a Paddy and the Rats (július 7.) is.