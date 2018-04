Magyar gitárművész nyert egy ukrajnai nemzetközi zeneszerzőversenyt

Bernáth Ferenc elsősorban eladóművésznek tartja magát, főként népdalokat dolgoz fel: a magyar, ukrán mellett portugál és spanyol dalokat ültet át klasszikus gitárra és sajátos harmóniai világot visz bele a szerzeményekbe – a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalból egy gitárverseny is született, gitárra és szimfonikus zenekarra, amely a Hungarian Concerto for Guitar and Orchestra nevet kapta. A kárpátaljai származású magyar gitárművész Édesanyám című lírai szerzeményével nyert egy ukrajnai nemzetközi zeneszerzőversenyen – hangozott el az M1 hírcsatorna szombat délelőtti adásában.