Az eddigi legerősebb Sziget Fesztivált ígérik a szervezők

Már most minden fesztiválozó beírhatja a naptárába, ugyanis augusztus 8-tól 15-ig Sziget Fesztivál. Idén minden eddiginél több világsztár érkezik. A szervezők azt ígérték, hogy az eddigi legerősebb zenei program van készülőben. A jegyek gyorsan fogynak, érdemes mihamarabb beszerezni őket – hangzott el az M1 Híradójában.

Pink lélegzetelállító produkciója, Macklemore és a The Chainsmokers őrületes bulija fogadta a Sziget látogatóit tavaly. Tízezrek tomboltak napokon át a nagyszínpad előtt.

Idén a korábbiaknál is több világsztárt ígérnek

A fesztivál nagy durranása Lana Del Rey lesz. Az amerikai énekesnő most először lép fel Magyarországon. De érkezik egyedi, karcos hangjával Dua Lipa is, aki tavaly a Balaton Soundon táncoltatta meg a fiatalokat.

A nagyszínpad fellépőire a korábbi keretnél egymilliárd forinttal többet költenek, a rendezvény teljes költségvetése több mint nyolcmilliárd forint lesz. Ebből idén is kiemelt összeget fordítanak a biztonságra és a környezetvédelemre is.

Sok minden megváltozik

Megszűnik az eldobható műanyag pohár, és bevezetik helyette a „re:poharat”, amely egy komoly környezetvédelmi lépés a Sziget életében, ugyanis volt, hogy több mint másfél millió pohár végezte a szemetesben – mondta el Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője.



A már 25 éves fesztivál egy „Love Revolution” névre keresztelt kampányt is indít – a kezdeményezés főbb céljai között az erőszakmentesség és az alapvető emberi jogok érvényesülésének támogatása, valamint az előítéletek és a kirekesztés elleni fellépés áll.

Lesz sok újdonság is, eltűnik a fesztiválkártya, helyette a belépő karszalagok lesznek fizetőchippel felszerelve, amit a fesztivál applikációján keresztül is fel lehet majd tölteni.

A Sziget együttműködési megállapodást írt alá az idén 70 éves Izrael Állammal, ennek részeként több izraeli művész is fellép. „A zene és a művészet egy nyelvként van jelen a fesztiválon, ezt évről évre több százezer fiatal élvezheti együtt” – mondta Izrael budapesti nagykövete.

A zenén kívül rengeteg egyéb program lesz most is. Az előadó-művészet is jelentős szerepet kap, lesz cirkusz, tánc, utcaszínház, képzőművészeti programok és sok minden más.