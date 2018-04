Emir Kusturica és bandája júniusban a Hősök terén zenél

Emir Kusturica a fővárosi Hősök terén ad koncertet No Smoking Orchestra elnevezésű zenekarával június 15-én a Duna Karnevál keretében.

Az együttes mesterien keveri az ethno és punk rock stílust – szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban. Emir Kusturica első mozis nagyjátékfilmje az 1981-ben bemutatott Emlékszel Dolly Bellre? volt, a rendező ekkor találkozott először a No Smoking Orchestrával, amelynek gyökerei egy szarajevói punkzenekarhoz vezetnek vissza.

Budapest, 2013. augusztus 9. Emir Kusturica (j2) & The No Smoking Orchestra-koncert a Sziget fesztivál OTP Bank Világzenei Party Nagyszínpadán 2013. augusztus 9-én. MTI Fotó: Mohai Balázs

A kilencvenes évektől – Jugoszlávia feloszlását követően – Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra néven kezdtek játszani. Négy albumot adtak ki, majd 1998-ban elkészítették a Macska-jaj című film zenéjét és azóta minden Kusturica-film zenéjét ők írják.

A budapesti közönség június 15-én a Hősök terén a XXIII. Duna Karnevál keretében láthatja és hallhatja a zenekart, a koncerten az új lemez, a néhány hete megjelent Corps Diplomatique dalait is bemutatják. Az előzenekar Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Kolo Zenekar és barátai lesznek, fellép a Tököli Délszláv Táncegyüttes is, a koreográfiát Kricskovics Antal tervezte.