Koncerttel ünnepli tizedik születésnapját a Budapest Show Kórus

A koncerten a Queen, Tina Turner, Bon Jovi, Michael Jackson és George Michael szerzeményei mellett a Punnany Massif, Ed Sheeran és a Coldplay dalai is megszólalnak, valamint elhangzik a 2017-ben bemutatott A legnagyobb showman című film This Is Me című betétdala zenekari kísérettel – közölte a kórus az MTI-vel.

A műsorban felhangzik a többi között a Praise His Holy Name spirituálé, a Bohemian Rhapsody, a Freedom, a Man in the Mirror, a Fix You, a Livin’ on a Prayer, valamint a Hair című musical egy dala is.

Budapest, 2012. március 22. A Show Kórus tagjai énekelnek az autósoknak a Mindenki gyalogosnak születik című kampány keretében, az Oktogonnál. MTI Fotó: Mohai Balázs

A jelenleg több mint 40 fős Budapest Show Kórus 2008-ban alakult az amerikai show kórus műfaj első hazai képviselőjeként. A kórus könnyűzenei dalokat ad elő többszólamú feldolgozásban, élő zenekari kísérettel, koreográfiával kiegészítve. Repertoárjukon sokféle stílus, így pop, rock, jazz, gospel, spirituálé, musical és filmzene is szerepel.

A kórus fellépett a milánói világkiállításon, több koncertjük volt a Budapest Jazz Clubban, visszatérő fellépői a Vörösmarty téren rendezett karácsonyi és tavaszi vásároknak, valamint a Kórusok éjszakájának. Iamyankkal közösen jegyzik a Brain Bar Budapest jövőfesztivál himnuszát. Idén márciusban szerepeltek a 3. Magyar Filmdíj ünnepélyes díjátadóján a Vígszínházban, nyáron pedig a Művészetek Völgyében és a Sziget fesztiválon lépnek fel.