Grigorij Szokolov a Müpában

Haydn és Schubert művei szólalnak meg Grigorij Szokolov orosz zongoraművész koncertjén szerdán a Müpában.

A 15. jubileumi évét ünneplő A Zongora elnevezésű sorozat kiemelt hangversenyén Haydn g-moll szonátája, h-moll szonátája és cisz-moll szonátája mellett négy Schubert impromptu hangzik el.

A Nemzeti Színház (balról) és a Müpa épülete esti díszkivilágításban 2017. november 28-án.MTI Fotó: Mohai Balázs

Grigorij Szokolov interpretációjának sajátossága, hogy kevés pedált használ, billentéstechnikája elsőrendű, a zongorából a hangok mérhetetlenül sok variációját csalja ki. Játéka költői és egészen egyéni megoldásokban is bővelkedik, előadásában a legismertebb darabok is meghökkentően újnak hatnak. Rendszeresen koncertezik a világ legnagyobb koncerttermeiben a legismertebb zenekarokkal és a világ vezető karmestereivel. Széles repertoárja Bachtól Schönbergig terjed, a zene értelmezésének komolysága és eredetisége, előadásmódjának pontossága a közönséget és a kritikusokat is megragadja.