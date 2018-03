Immár harminc éves a Csík zenekar

A magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplői között tartják számon a Csík zenekart, amely pályafutása során megkapta a Fonoram, a Magyar Örökség, a Prima Primissima, és a Kossuth-díjat is. A Csík zenekar idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját.

Csík János, a zenekar vezetője a Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorában elmondta, sok tapasztalattal, és sokféle zenei irányból érkezve kezdtek neki a Csík zenekar megalapításának Kunos Tamás brácsással.

Az együttes vezetője hozzátette, a zenekar tagjai városból származnak, mégis a falusi emberek zenéjét szerették meg. Az ötlet, hogy egy kicsit a mai világ ritmusaira tegyék át azt a falusi zenét, 2002-ben jött, amikor megjelent A kor falára című lemezük.

A Csík zenekar a 10. Fishing on Orfű fesztivál nyitónapján 2017. június 20-án.

MTI Fotó: Sóki Tamás

Csík János arról is beszélt, hogy többször is együtt dolgoztak könnyűzenei énekesekkel is, ennek következtében a Senki nem ért semmi című 2007-ben megjelent albumuk robbanásszerű sikert aratott. Csík János felelevenítette, a Kispál és borzzal léptek fel együtt, ami nagyon izgalmas volt, hiszen egy alternatív rockzenekar koncertjén kalotaszegi népzenét játszottak, és eleinte a közönség sem tudta eldönteni, hogy mit gondoljon a stílusok keveredéséről, azonban néhány másodperc múlva felzúgott az a jóindulatú füttykoncert, amire vártak.

Azt mondta, ez az esemény egy nagyon szükséges kaput nyitott ki, hiszen a fiataloknak kinyílt egy olyan zenei világ, amelyben lehet szeretni a többféleséget, és a zenekar számára is akkor nyílt ki egy kapu. „Maga a közönség bátorított és az késztetett arra, hogy mi ilyet csináljunk” – részletezte.



A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

A zenekar vezetője rávilágított, mindegyik lemezük címeként versek címét választották. Példaként említette, hogy az Úgy élni, mint a fák című album címét egy Ratkó József verstől kölcsönözték, hiszen a költő nagyon ügyesen fogalmazta meg a fák példáján, hogy hogyan érdemes élni az embernek, és miért fontos jól és értékesen élni.

„Amikor már ennyi évet leél az ember, akkor elmondhatja, hogy így tett vagy nem, és a zenekar esetében is a harminc év kapcsán is nagyon fontos, hogy vissza kell tekinteni néha és elgondolni, hogy mi a helyzet, és azt gondolom, hogy nagyon kevés zenekar van, aki még harminc évesen még együtt dolgozik” – magyarázta.

A díjak kapcsán azt mondta, hogy azok arra kényszerítik az embert, hogy megfeleljen egyfajta szakmai elvárásnak, illetve közönség igazi elvárásainak is, ezért az idén azt tervezik, hogy Felvidéken, Erdélyben és Magyarországban is koncerteznek. Arról is beszélt, a maguk szintjén próbálnak arra törekedni, hogy még igényesebbek legyenek és olyan előadókkal dolgozzanak együtt, akikkel még értékesebben lehet eltölteni a napokat.

„Én magam mindig arra próbálom motiválni a közönségünket, hogy értékesen élje az életét: nem mindegy, mit eszik, mit hallgat, milyen könyvet olvas, milyen ruhában jár. Legyen szép és értékes az élete. Miközben minket hallgat, ezt érezheti” – fejtette ki a Csík zenekar vezetője Csík János, a Kossuth Rádió Szombat Délelőtt című műsorában.