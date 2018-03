Elhunyt az Eurovíziós Dalfesztivál első győztese

Elhunyt Lys Assia svájci énekesnő, aki 1956-ban megnyerte az első Eurovíziós Dalfesztivált.

Assia egy zürichi kórházban halt meg 94 éves korában – adta hírül az Eurovízió honlapja.

„Szomorúan értesültünk arról, hogy elhunyt Lyss Assia, az Eurovízió nagyasszonya. Ő volt az első nyertesünk 1956-ban, és azóta is a dalverseny nagy támogatója maradt” – olvasható a honlapon.

Assiának a hírnevet az első Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg, amelyet 1956-ban hazájában rendeztek. Utána olyan hírességeknek is énekelhetett, mint II. Erzsébet brit uralkodó, Eva Peron argentin first lady vagy Farúk egyiptomi király. Egész életében számos alapítvány munkájában is részt vett.

A Göteborgban 1985-ben megrendezett Eurovíziós Dalfesztivál tiszteletbeli vendége volt, és még fellépett a Moszkvában 2009-ben rendezett dalfesztiválon Refrain című számával. Lys Assia 1924-ben született a svájci Rupperswillben, és pályáját táncosként kezdte. Az 1950-es években fordult az éneklés felé, legsikeresebb dala az O Mein papa című szám volt.

Tavaly Stockholmban is ott volt a dalversenyen, találkozott rajongóival és újságírókkal is, akikkel számos nyelven – hat nyelvet beszélt kiválóan – osztotta meg emlékeit a dalfesztiválról – olvasható az Eurovízió honlapján.