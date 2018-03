Bor és hegedű - újra Wine and Violin a Fonóban

Idén 15 hegedűkészítő mester állítja ki mesterhangszereit a 7. Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonján április 7-én és 8-án a Fonó Budai Zeneházban, ahol koncertekkel is várják az érdeklődőket. A hangszereket a hagyományokhoz híven kézbe lehet venni, ki lehet próbálni, és készítőikkel személyesen is lehet beszélgetni egy-egy pohár bor mellett. A hegedűkészítők mellett idén a szervezők vendégül látnak két csellókészítő mestert és két vonókészítőt is - közölte a Fonó az MTI-vel.