Kezdődik a Cziffra Fesztivál

Klasszikus zene, bárest és improvizációs koncert is várja az érdeklődőket február 27-ig három budapesti helyszínen, a Müpában, a Zeneakadémián és a MOMkultban.

Idén két külföldi, világhírű Grammy-díjas zongoraművész lesz a fesztivál sztárvendége: Arcadi Volodos a Müpában, Pierre Laurent Aimard a Zeneakadémián ad koncertet. A sorozatot Gwendolyn Masin magyar származású hegedűművész, Darko Brlek szlovén klarinétművész, Balázs János zongoraművész és a Cziffra Fesztivál Kamarazenekara nyitja meg. Mozarttól Puccinin keresztül Cziffra-átirataihoz vezeti a közönséget Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera koncertje. A gálaesten Vásáry Tamás és Cosima Soulez Lariviere hegedűművész, a 2017-es Bartók Világverseny győztese lesz Balázs János vendége.

Mischa Maisky gordonkaművész a Cziffra György Fesztivál gálahangversenyén a Zeneakadémián 2017. február 26-án (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A klasszikus zenei koncertek mellett a Cziffra Györgyre is jellemző műfaji nyitottság jegyében rendeznek bárestet, idén a Hot Jazz Band és Sárközy Lajos zenekarának közreműködésével, amellyel megidézik azt a korszakot is, amikor a legendás zongoraművész éjszakai bárokban zongorázott. Az improvizációs esten Presser Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és Balázs János ad közös koncertet. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekekre és fiatalokra is, akik február 24-én Eötvös József Liszt díjas gitárművész vezetésével ismerkedhetnek meg a zeneirodalom kiemelt korszakaival, másnap pedig a Virtuózok kiemelt tehetségei lépnek színpadra. A fesztivált követő Cziffra after programon, február 27-én Bősze Ádám zenei stand up estjének budapesti bemutatóján vehetnek részt az érdeklődők.

A gálaesten idén is kiosztják a Cziffra Fesztivál Életműdíjat, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjat és Ifjú Tehetség-díjat, amely hazánk legkiemelkedőbb művészeinek és legtehetségesebb fiataljainak nyújt anyagi és erkölcsi támogatást. A harmadik alkalommal megvalósuló fesztivál alapítója és művészeti vezetője Balázs János zongoraművész.