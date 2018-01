New Yorkban ad koncertet Leslie Mandoki és zenekara

New Yorkban ad koncertet hétfőn este a magyar-német Leslie Mandoki és zenekara.

A Szabadság szárnyai című jótékonysági koncertet a Mandoki Soulmates a Beacon színházban adja a Grammy-díj gálaestje utáni napon, részben a Grammy-díjazottak tiszteletére, részben pedig az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére is. Maga a Mandoki Soulmates egyébként szintén Grammy-díjas csapat.

Hétfőn este Leslie Mandoki mellett a fellépők között lesz Bobby Kimball, John Helliwell, Mark Hart, Chris Thompson, Cory Henry, Klaus Doldinger, Nick van Eede, Bill Evans, Randy Brecker, vagy például Julia Mandoki is. A koncert vendégsztárja a Magyarországról érkező Horváth Charlie lesz.

Leslie Mandoki az MTI-nek telefonon elmondta: „egyik reggel a három gyermekemmel kávéztam és meséltem nekik az édesapámról, 1956-ról, és arról, hogy ez mi mindent jelent nekünk, magyaroknak. S akkor megfogant bennem a gondolat, hogy muszáj emléket állítanom ’56-nak és a szabadságnak”. A művész felidézte, hogy így született meg először egy könyv, ennek nyomán egy film a szabadságvágyról, majd 12-13 hónappal ezelőtt az ötlet, hogy ezt színpadra is állítsa.

Budapest, 2017. július 31.

Leslie Mandoki (Mándoki László) magyar származású német zenész, zenei rendező, producer interjút ad a Magyar Távirati Irodának egy fővárosi kávézóban 2017. július 26-án. A ManDoki Soulmates koncertje augusztus 8-án a Budapest Parkban tisztelgés a másnap kezdődő 25 éves Sziget fesztivál előtt, az esten Bródy János és Charlie is fellép.

MTI Fotó: Mohai Balázs

Ezt a színpadi feldolgozást – amely tavaly Bajorországban Európa Érdemrendet, a párizsi MIDEM-vásáron pedig nagydíjat kapott – mutatják be hétfőn este a New York-i publikumnak. „Ez lesz a Szabadság szárnyai amerikai bemutatója” – hangsúlyozta az MTI-nek Mandoki, hozzátéve, hogy „nagy öröm és izgalom a New York-i debütálás”.

A Németországban élő Leslie Mandoki (Mándoki László) 1992-ben alapította a Mandoki Soulmates nevű zenekarát, olyan híres és elismert művészek részvételével, mint Al Di Meola amerikai dzsesszgitáros, Ian Anderson a Jethro Tulltól, Jack Bruce a Cream együttesből és az amerikai Bobby Kimball, aki – miután szakított a Totóval – Németországba költözött.