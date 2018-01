Idén is lesz bárest a Cziffra fesztiválon

Számtalan programmal várja az érdeklődőket a Cziffra György Fesztivál február 19-27. között Budapesten három helyszínen: a MOM Kulturális Központban, a Zeneakadémián és a Müpában.

Az immár harmadik alkalommal megrendezendő fesztiválon a bárokban is zongorázó, számtalan legendás történet főszereplőjeként is ismert Cziffra György tiszteletére idén is lesz bárest. Ez alkalommal a Hot Jazz Band és Sárközy Lajos cigányzenekara varázsolja a közönség elé a két világháború közötti évek különleges borongós-mosolygós hangulatát február 24-én a MOM Kulturális Központban – mondta el Balázs János Liszt-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál alapító művészeti vezetője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

A rendezvénysorozat nyitókoncertje február 19-én lesz a MOM Kulturális Központban, ahol a fesztivál csupa fiatalokból álló vonószenakara lép fel. Az esten két vendégművész is közreműködik majd: Szlovéniából Darko Brlek klarinétművészt és Svájcból Gwendolyn Masin hegedűművészt is hallhatja a közönség – mondta Balázs János, aki hozzáfűzte: különösen fontos, hogy nemzetközileg is elismert fiatalok is bemutathassák tehetségüket a magyar közönségnek.

Mischa Maisky gordonkaművész a Cziffra György Fesztivál gálahangversenyén a Zeneakadémián 2017. február 26-án. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

A fesztivál alapító a programok közül kiemelte még a francia zongoraművész Pierre-Laurent Aimard zongoraestjét február 22-én a Zeneakadémián. A műsoron többek között Beethoven monumentális Hammerklavier szonátáját is hallhatja a közönség. A fesztivált Bősze Ádám önálló estje zárja február 27-én a MOM-ban. A klasszikus zenei stand up-est egy eddig nem létező új műfajt képvisel Cziffra after címmel zenei anekdotákkal, viccekkel fűszerezve.

Balázs János szerint a magyar származású, világhírű zongoraművész előtt tisztelgő, több mint egy hetes rendezvénysorozat sikerét jól mutatja, hogy sok programra már hetek óta elfogytak a jegyek.