Egy igazi szimfónia Párizshoz

Micheller Myrtill egyike a francia sanzonok leghitelesebb magyar előadóinak. A jazz-énekesnő most saját együttese és az Óbudai Danubia Zenekar kíséretében áll színpadra a Müpában, hogy Yves Montand, Edith Piaf, Charles Aznavour, Dalida, Joe Dassin és Michel Legrand dalait szólaltassa meg.

Már az utolsó próbák zajlanak, Michelle Myrtill és az Óbudai Danubia Zenekar közös január 5-ei, a Művészetek Palotájában tartandó koncertje előtt.

“Klasszikus francia sanzonok csendülnek majd fel a koncerten, olyan dalok, amelyek nem feltétlenül íródtak nagy, szimfonikus zenekarra, de most a macedón karmesterünknek is köszönhetően valamennyi így szólal majd meg – mesélte Myrtill az M5 Hétvégi belépő című műsorában. – A macedón kapcsolat onnan ered, hogy két éve engem hívtak meg a macedón filharmonikusokhoz egy hasonló jellegű francia estre, ami annyira jól sikerült, hogy azóta minden erőnkkel azon dolgoztunk, hogy ez Budapesten, magyar közönség előtt is megszólalhasson. Hogy nehéz-e francia slágereket autentikusan előadni? Annak biztosan nem, úgy beleszerelmesedett ezekbe az érzelmes dalokba, ebbe a hangzásba, mint én. Ráadásul mindezt most egy óriási zenekarral előadva, ahol 68 zenész áll majd a színpadon, igazán felemelő lesz.”

Micheller Myrtill jazz-énekesnő

Az énekesnő szerint a koncertre nemcsak a sanzon szerelmeseinek, de annak is érdemes elmenni, aki nem áll feltétlenül közel a francia kultúrához, aki nem tud franciául, hiszen ezek a dalok annyira érzelmesek és annyira melodikusak, könnyen megjegyezhető dallamokkal, hogy mindenkit megérintenek.

“A fő cél az, hogy ezek a dalok életben maradjanak, mert nagyon sok érzelmet lehet velük átadni. Már pedig manapság az emberek már kiéheztek arra, hogy érzelmileg megérintse őket egy-egy alkotás. Ezért nem baj, hogy ezek a dalok eredeti nyelven szólalnak meg, hiszen így hitelesebbek is. De minden érzelem átszüremlik a hangszerelésből, az előadásból, az énekből. Mellettem lesz még Schmied Zoltán színművész is, aki két Jacques Prevért verset ad elő magyarul, majd a híres, nevezetes Paroloe, paraloe című számot dajuk elő duettben” – mondta Micheller Myrtill.

Myrtill – Párizsi Szimfónia

Müpa, 2018. január 5. 19.30