A 100 Tagú Cigányzenekar ünnepi koncertet ad a Budapest Kongresszusi Központban

Strauss, Brahms és Sarasate művei is megszólalnak a 100 Tagú Cigányzenekar ünnepi koncertjén szombaton a Budapest Kongresszusi Központban - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában.

A Zene-Bor című koncerten a közönséget borkóstoló és néptáncbemutató is várja, így egyebek mellett mezőségi, nyírségi és kalotaszegi táncot is láthatnak. A műsor egyik különlegessége, hogy Kodály Zoltánra emlékezve elhangzik a Kállai kettős és az Intermezzo, vendégművészként pedig Kállai Ernő hegedűművész is fellép – mondta el Farkas Nándor, a zenekar menedzsere.

A gálakoncerten – amelyen 114-en lépnek színpadra – egyedi hangzásvilágot jelenítenek meg, így például Smetana Moldva című műve is cigányzenekarra áthangszerelve hangzik el – fűzte hozzá. A menedzser arról is beszámolt, hogy 2016-hoz képest fellépéseik száma szinte megduplázódott, a közeljövőben koncertet adnak többek között Görögországban, valamint Budapesten a RaM Colosseumban és a MOM Kulturális Központban.

Kiemelte, hogy a magyar közönség érti a leginkább mindazt, amit a 100 Tagú Cigányzenekar közvetít, a különleges interpretálást és az egyediséget. Mint mondta, a zenekar életében különösen fontos az év végi gála, amelyet már több mint hússzor megrendeztek.