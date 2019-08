Lola: Sosem késő elkezdeni főzni

Az énekes-műsorvezető új műsorában hétről hétre megosztja kedvenc receptjeit az M2 Petőfi TV nézőivel és ismert vendégeivel.

(Fotó: MTVA)

Új műsorában osztja meg kedvenc receptjeit az az M2 Petőfi TV nézőivel és ismert vendégeivel Lola. „

Nagyon szeretek főzni, számomra ez kikapcsolódás. Jó érzés finom étellel várni a páromat, vagy elkészíteni egy új receptet. Kifejezetten szeretem a magyaros konyhát, de az olaszos ételek és a tengeri herkentyűk is közel állnak hozzám” – mondta Lola. „A Lola kicsi konyhája nem egy profi főzős műsor, nem a különleges konyhai fogásokról szól, hanem arról, hogy aki akar, az tud is főzni, és hogy kis odafigyeléssel milyen finom ételeket készíthetünk. Sosem késő elkezdeni, én például húszéves koromig nem is próbálkoztam.”– árulta el a műsorvezető, aki mostanra otthonoson mozog a konyhában, és rendszeresen elkészíti otthon az étteremben kipróbált fogásokat, sőt még a tésztát is saját kezűleg gyúrja.

A főzés mellett a műsor fontos eleme a beszélgetés is: családi történetek, párkapcsolati témák, kellemes vagy éppen kínos sztorik – Lola bármilyen témában mer kérdezni, előtte nem maradnak titkok! „Szeretnénk megmutatni, hogy milyen jókat lehet beszélgetni a konyhában. Főzés közben sokkal lazábban, kötetlenül lehet társalogni” – mondta.

Az első adásban, augusztus 26-án Lola egy igazi randi-menü elkészítését tanítja meg szingli műsorvezető-társának, Csitári Gergőnek, akivel rozé kacsamellet készítenek káposztás haséval, desszertként pedig csoki szuflét eperrel.