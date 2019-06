Új műsor a közmédia csatornáin: Édes anyanyelvünk

Új sorozatot indít a közmédia, amely a magyar nyelv értékeit szeretné megőrizni. Az ötperces epizódokban szóba kerülnek majd a legfontosabb helyesírási kérdések, és például az is, hogy hogyan illik köszönni. Az Édes anyanyelvünk adásait a Dunán, a Duna World-ön és az M5-ön is láthatják, és a Kossuth Rádióban is lesz ilyen műsor – hangzott el az M1 Híradójában.