A Fölszállott a páva ismét a gyerekeké

Helyet, helyet nekünk is, ha kicsikék vagyunk is! – hangzik a jól ismert csujogatás, és erről szól ebben az évben a Duna Televízió Fölszállott a páva című műsora is. Hiszen a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Hagyományok Háza, illetve szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatója újra a gyerekeké – olvasható az MTVA közleményében.

Immár harmadszor a Fölszállott a páva történetében a legfiatalabbak mérhetik össze tudásukat és csalhatnak mosolyt a tévénézők arcára tehetségükkel. Az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységhez vagy a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötődő produkciókkal jelentkezhet a 6 és 14 év közötti legifjabb korosztály lakóhelyi és nemzetiségi megkötés nélkül.

A vetélkedőre 2019. június 23. éjfélig lehet pályázni a Hagyományok Háza honlapjáról (www.hagyomanyokhaza.hu) és a www.folszallottapava.hu oldalról elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a pályázati anyag linkjeinek csatolásával. Ez alapján egy szakmai zsűri hoz döntést, mely produkciók mutatkozhatnak be a budapesti előválogatókon, ahonnan az út egyenesen az élő adásokba vezet.

November és december folyamán ismét 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai, és 2019-ben ki lesz a nézők kedvence. A Fölszállott a páva tehetségkutató ezúttal is négy kategóriában várja a pályázatokat: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták, zenekarok és hangszeregyüttesek; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek.