Hatodik alkalommal rendezik meg a koncert zenekarok legrangosabb hazai versenyét, a Nagy-Szín-Pad tehetségmutatót! A 2019-es, mezőnyben a Follow the flow, Koszi Janka, Nomád, New Level Empire, Useme, Stolen Beat, Usnk, The Bluebay foxes indul a fesztiválok Nagyszínpadaiért! A döntőben már csak a mezőny három zenekara küzd meg a nyereményekért.