A válogatóval elkezdődött a Magyarország Szépe verseny

Ezúttal is több százan jelentkeztek a Magyarország Szépe versenyre, közülük választotta ki a továbbjutókat a szakmai zsűri, amelynek az M1-részéről ebben az évben Gulyás István, a Ma este műsorvezetője a tagja. Szokás szerint felkészítőtáborba vonulnak a legjobbak, majd a nyár elején a Duna TV élő show-jában derül ki, hogy ki lesz 2019-ben Magyarország szépe.

Több száz lány vonult fel a kifutón, hogy részt vegyen a Magyarország Szépe verseny idei válogatóján, a jelentkezők ezúttal is bikiniben mutatkoztak be a zsűri előtt. Nemcsak a külső, hanem a személyiség is számít egy szépségversenyen. Ahhoz, hogy a lányok belső értékeit is jobban megismerhessék az ítészek, kérdéseket is feltettek a jelentkezőknek – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyöpös Laura életében először indul szépségversenyen, tizenhat évesen döntötte el, hogy jelentkezik, amint betölti a tizennyolcat. A jelentkezők között vannak, akik nem először vesznek részt szépségversenyen.

A tavalyi szépségkirálynő, Szarvas Andrea is a zsűri tagja. Azt mondta: a koronával járó népszerűség és ismertség nemcsak szakmai szempontból ad lehetőségeket.

Az M1 műsorvezetője, Gulyás István is az ítészek között foglal helyet. Úgy véli, a 21. századi szépségideált továbbra is a magas, vékony testalkatú szépségek testesítik meg. Érdekességként hozzátette: idén a lányok öltözete és hajviselete is azt mutatja, hogy visszajött a nyolcvanas évek divatja.

A nap végén csak húsz lány juthatott tovább. Hamarosan az is kiderül, hogy a zsűri döntése alapján, kik költözhetnek be a felkészítő táborba. Ott kialakul majd a Top16-os mezőny, amelynek tagjai a Duna TV élő show-jában versengenek majd a legszebbnek járó Miss World Hungary címért és koronáért, valamint a részvételért a világdöntőben – közölte az M1.