Jótékonysági koncerten mutatják be a Magyar Zene Háza alapérzéseit

A Magyar Zene Háza-projekt alapérzéseit fogja tolmácsolni a december 16-i koncert a BMC-ben, amelyre a Jónak lenni jó! műsor által támogatott cukorbeteg gyerekeket hívják meg – hangzott el az M1 szerda délelőtti műsorában.

Az üzenet a cukorbeteg gyerekek szórakoztatása mellett az is, hogy közös muzsikálás legyen, mint majd a Magyar Zene Házában. A koncert demonstráció, felhívás arra, hogy fedezzük fel a hangokat – mondta Batta András, a Magyar Zene Háza szakmai vezetője.

Kifejtette, hogy az elhangzó zajszimfóniát azokból a videókból állítják össze, amelyeket bárki beküldhetett a környezetében található tárgyak megszólaltatásával. Batta András hozzátette: a tervek szerint a 2020 végére megvalósuló Magyar Zene Házával szeretnék éreztetni, hogy a zenét mindig együtt játszották a különböző társadalmakban; a majdani állandó kiállításon rögtön az előtérben lesznek dobok, amelyeket bárki megszólaltathat, együtt játszva is.

„Az épület közvetlen és közvetett értelemben is egy nyitott, befogadó intézmény lesz, amely nemcsak azt szeretné visszaadni az embereknek, amit a zene ismerete okoz, hanem azt is, amit a zene csinálása” – jegyezte meg a szakmai vezető.

Mint elhangzott, december 16-én délelőtt a BMC-ben a zajszimfónia előadása mellett a Virtuózokból ismert Boros Misi zongorázni fog, és lesz mese, karácsonyi játék is Róka Szabolcs vezetésével. Batta András azt mondta, a Magyar Zene Háza is szeretné felkarolni a rászorultakat, a tehetségeket. A modern épületben nem csak profi zenészek fognak fellépni, meghívnak amatőr együtteseket, kórusokat is. Hozzátette: le kell vetni a gátlásokat, amelyeket a zenetörténet során a komponisták és a közönség között felállítottak.