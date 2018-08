Psota Irén-hétvége lesz az M3 csatornán

Az M3 csatorna a hétvégén Psota Irén művésznő előtt tiszteleg, míg a Duna World magyar bajnoki futballmérkőzést fog közvetíteni – közölte az MTVA sajtóosztálya az hirado.hu-val.

Magunkat ajánljuk: az M3 csatorna a hétvégén Psota Irén művésznő előtt tiszteleg. Szombaton 12.25-től a Stop! A Psota!, vasárnap este tíztől A szerető c. filmet, 23.05-től pedig a Psota Irén: Vallomás című portréfilmet sugározza a nosztalgiaadó.

Szombat délután 17.50-től a Debreceni VSC – Diósgyőr VTK összecsapást a Duna World csatornán követhetik nézőink. Este nyolctól a Dokuzóna újra nemzetiségi filmekkel, ezúttal a Zenével és énekkel szólva című dokumentumfilmmel készül. Az M2 Petőfi TV szombati kínálatában ott találjuk a Kerekes Band koncertjét 22.45-től, valamint éjféltől a Kasabian zenekar 2017-es Sziget Fesztivál fellépését is.

Vasárnap este 21.15-től A sziget c. amerikai akciófilmet kínálja a Duna Televízió, míg a Duna World a Szétszakadt Magyarország, magyar dokumentumfilmmel készül a hét zárásaként 21.35-től. Az M2 Petőfi TV vasárnapi Filmklubja az Ed Wood c. amerikai filmszatírát adja este kilenctől, míg az M3 csatorna 20.10-től A tanú, magyar klasszikust kínálja. Az M5 csatornán a Jane Eyre angol minisorozat első és második részét 20.15-től, majd késő este, 22-15-től a Polisse c. filmet láthatják nézőink.

Műsorainkat az interneten keresztül is követhetik, illetve korlátozott ideig visszanézhető a www.mediaklikk.hu oldalon.